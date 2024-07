© Foto: Jingming Pan - unsplash



Der jüngste Goldpreisrückgang dürfte bei dem einen oder anderen für Schnappatmung gesorgt haben. Doch als es bereits nach einem Abverkauf in Richtung 2.300 US-Dollar aussah, leitete Gold das Comeback ein. Nun gilt es!Alle Augen sind auf die Fed gerichtet In den nächsten Tagen dreht sich alles um das zweitägige Treffen (am 30. Juli / 31. Juli) des FOMC (Federal Open Market Committee) der US-Notenbank Fed. Das Treffen hat eine zentrale Bedeutung, ist es doch das letzte vor der Sommerpause. Das nächste findet erst im 17. September und 18. September statt. Eine Zinssenkung jetzt im Juli würde überraschen. Die Marktakteure erhoffen sich aber belastbare Hinweise und Signale auf eine Zinssenkung …