Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, gab heute seine Standalone- und konsolidierten Ergebnisse für das erste Quartal (Q1) zum 30. Juni 2024 bekannt.Konsolidierte finanzielleHöhepunkte(in \u20b9 Cr. oder wie angegeben)Einzelheiten Q1GJ25 Q1GJ24 Wachstum im JahresvergleichUmsatzerlös aus laufender 1.951 1.749 12 %GeschäftstätigkeitCDMO 1.057 898 18 %Complex Hospital Generic (CHG) 631 617 2 %(Komplexe Generika fürKrankenhäuser)India Consumer Healthcare (ICH) 264 239 10 %(Gesundheitsprodukte fürVerbraucher Indien)EBITDA 224 171 31 %EBITDA-Marge 11 % 10 %PAT (89) (99) NVPAT-Marge (5 %) (6 %) NVWichtige Highlights für Q1GJ25- Der Umsatz aus dem operativen Geschäft stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um 12 % gegenüber dem Vorjahr, was auf ein robustes Wachstum im zweistelligen Bereich im CDMO-Geschäft und ein stetiges zweistelliges Wachstum im ICH-Geschäft zurückzuführen ist- Das EBITDA stieg im Jahresvergleich um 31 % mit einer EBITDA-Marge von 11 %, was einer Verbesserung von über 170 Basispunkten gegenüber dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 entspricht, die auf operative Hebelwirkung, Kostenoptimierungsmaßnahmen und einen überdurchschnittlichen Umsatzmix zurückzuführen ist- Erstklassige Qualitätsbilanz - Erfolgreicher Abschluss der USFDA-Inspektionen in der Anlage in Lexington (USA) mit einem EIR# und in der PPDS-Anlage (Analytical Services, Indien) ohne Beanstandungen- Piramal Pharma wurde bei der dritten Ausgabe der "Times Now Global Sustainability Alliance Sustainable Organizations 2024" als eine der besten nachhaltigen Organisationen ausgezeichnetNandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited" sagte: "Wir hatten einen guten Start in das Geschäftsjahr mit einer stabilen Allround-Performance. Wir erzielten ein gesundes Umsatzwachstum, begleitet von einem Anstieg der EBIDTA-Marge um mehr als 170 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr, was auf einen günstigen Umsatzmix und Initiativen zur Kostenoptimierung zurückzuführen ist. Unser CDMO-Geschäft verzeichnet weiterhin einen anhaltenden Auftragseingang, insbesondere für die patentgeschützte kommerzielle Herstellung. Wir sehen auch eine gute Nachfrage nach unseren differenzierten Angeboten mit einer Zunahme der Kundenanfragen und Besuche. In unserem CHG-Geschäft ist unsere geplante Erweiterung des Portfolios für Inhalationsanästhesie auf Kurs und wird voraussichtlich im GJ26 auf den Markt kommen. Unser indisches Consumer-Healthcare-Geschäft verzeichnet ebenfalls ein stetiges Wachstum, das von starken Marken und einer starken Traktion im E-Commerce-Kanal getragen wird.""Als verantwortungsbewusstes Unternehmen machen wir gute Fortschritte auf unserem Weg zu einem nachhaltigen Betrieb. Unsere kontinuierlichen Bemühungen um Qualität und Einhaltung der Vorschriften trugen mit dem erfolgreichen Abschluss der USFDA-Inspektionen in zwei unserer Einrichtungen in Lexington (USA) und PPDS (Analytical Services, Indien) Früchte.""Historisch gesehen übertrifft unser H2 das H1, sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch auf die Rentabilität, und wir erwarten, dass sich dieser Trend im GJ25 fortsetzen wird. Auf dem guten Start ins Geschäftsjahr wollen wir weiter aufbauen."Wichtige geschäftliche Höhepunkte für Q1GJ25Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) (VertraglicheEntwicklungs- und Herstellungsorganisation): • Erste Anzeichen für eineBelebung der Biotech-Finanzierung und eine Zunahme der Kundenanfragen und-besuche, insbesondere für differenzierte Angebote. Benötigt ein paarkonsistentere Quartale, um den Aufschwung zu etablieren • Anhaltende Dynamik desAuftragseingangs, insbesondere bei der patentgeschützten kommerziellen Fertigung• Verbesserung der Nachfrage nach unserem Geschäft mit generischen Wirkstoffenim Vergleich zum Vorjahr • Verbesserte Rentabilität durch gesundesUmsatzwachstum, besseren Geschäftsmix und Initiativen zur Kostenoptimierung •Beibehaltung unserer Qualitätsbilanz mit erfolgreichem Abschluss derUSFDA-Inspektionen in unserer Anlage in Lexington mit einem EIR und derPPDS-Anlage ohne Beanstandungen • Künftige Investitionen sind auf die Vorliebeder Kunden für integrierte Dienstleistungen ausgerichtet, insbesondere in dendifferenzierten Bereichen ADC, Peptide und patentgeschützte Wirkstoffentwicklungund -herstellung • Kundenorientierter Ansatz zur Förderung vonCross-Selling-Möglichkeiten an den weltweiten Standorten Complex HospitalGeneric (CHG) (Komplexe Generika für Krankenhäuser) • Robuste Nachfrage nachSevofluran und Isofluran in den USA und in Schwellenländern wie Asien, Europaund im Rest der Welt, teilweise ausgeglichen durch niedrigere Preise fürSevofluran in den USA • Kapazitätserweiterung für Inhalationsanästhesie auf demrichtigen Weg, um die wachsende Nachfrage zu decken. ErwarteteKommerzialisierung im GJ26 • Wachstum im Bereich Intrathekal durchNeukundenakquise. Weiterhin führender Marktanteil bei intrathekalem Baclofen inden USA • Wir sehen eine positive Entwicklung bei den Lieferungen unseresexternen Vertragsherstellers für injizierbare Schmerzmittel. GezielteAnstrengungen zur weiteren Stärkung der Lieferkette • Investitionen in dieErweiterung des Portfolios - Entwicklung von Spezialprodukten und Unterzeichnungvon Lizenzvereinbarungen • Arbeit an mehreren Initiativen zur Kostenoptimierungund Produktivitätssteigerung in den Bereichen Beschaffung, Fertigung, Vertriebund operative Exzellenz India Consumer Healthcare (ICH) (Gesundheitsprodukte fürVerbraucher Indien) • 7 neue Produkte und 10 neue SKUs im Q1GJ25 in unserPortfolio aufgenommen • Weitere Investitionen in Medien- und Handelsausgaben, umdas Wachstum der Power Brands zu fördern. Der Umsatz unserer Power Brands stiegim ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um 19 % gegenüber dem Vorjahr undtrug zu 48 % des ICH-Umsatzes bei. • Aufnahme von CIR (Pflegemarke für dieGeriatrie) in unsere Liste der Power Brands, die nun aus Little's, LactoCalamine, Polycrol, Tetmosol, i-range und CIR besteht • E-Commerce wuchs imQ1GJ25 um 37 % im Vergleich zum Vorjahr • Wir wollen unsere Reichweite auf denallgemeinen Handel ausdehnen und verstärken unsere Präsenz in alternativenVertriebskanälen wie E-Commerce und modernem Handel.Konsolidierte Gewinn- undVerlustrechnung(in \u20b9 Cr. oder wie angegeben)Berichtete FinanzdatenEinzelheiten Q1GJ25 Q1GJ24 Veränderung gegenüber demVorjahrUmsatzerlös aus laufender 1.951 1.749 12 %GeschäftstätigkeitSonstige Erträge 20 38 (49) %Gesamtertrag 1.971 1.787 10 %Materialkosten 674 627 8 %Personalaufwand 580 496 17 %Sonstige Aufwendungen 493 494 0 %EBITDA 224 171 31 %Finanzierungskosten 107 119 (10) %Abschreibungen 185 174 6 %Anteil am Nettogewinn 22 14 56 %assoziierter UnternehmenGewinn vor Steuern (45) (107) NVSteuern 44 (9) NVNettogewinn nach Steuern (89) (99) NVAußergewöhnliche Posten 0 0 NVNettogewinn nach Steuern nach (89) (99) NVaußerordentlichen PostenQ1GJ25 Telefonkonferenz zu den GeschäftsergebnissenPiramal Pharma Limited wird eine Telefonkonferenz für Investoren/Analysten am 26. Juli 2024 von 05:00 PM bis 05:45 PM(IST)veranstalten, um die Ergebnisse des Q1GJ25 zu besprechen.Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:Veranstaltung Ort und Zeit TelefonnummerTelefonkonferenz am 26. Indien - 05:00 PM IST +91 22 6280 1461 / +91 22Juli 2024 7115 8320 (Hauptnummer)1 800 120 1221(Gebührenfreie Nummer)USA - 07:30 AM (Eastern Gebührenfreie NummerTime - New York) 18667462133Vereinigtes Königreich - Gebührenfreie Nummer12:30 PM (Ortszeit London) 08081011573Singapur - 07:30 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit Singapur) 8001012045Hongkong - 07:30 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit Hongkong) 800964448Express-Anmeldung mit Bitte verwenden Sie diesenDiamond Pass Link für die vorherigeRegistrierung, um dieWartezeit bei derAnmeldung zu verkürzen-https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=6099661&linkSecurityString=26cd0b7825Informationen zu Piramal Pharma Limited:Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), bietet über seine 17* globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen, sowie Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generika-Geschäft für Krankenhäuser, und das India Consumer Healthcare-Geschäft, ein Unternehmen, das Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Darüber hinaus hat sich eines der verbundenen Unternehmen von PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Darüber hinaus hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist. Im Oktober 2020 erhielt PPL eine strategische Wachstumsinvestition in Höhe von 20 % von Carlyle Group.Weitere Informationen finden Sie unter: Piramal Pharma (https://www.piramalpharma.com/) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/piramal-pharma-limited)# EIR - Establishment Inspection Report * Der Anlageninspektionsbericht beinhaltet eine Einrichtung im Rahmen der Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1855206/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/piramal-pharma-limited-gibt-konsolidierte-ergebnisse-fur-q1gj25-bekannt-302208145.htmlPressekontakt:Gagan Borana,Investorenbeziehungen und Unternehmensrisikomanagement,gagan.borana@piramal.com | Madhusudan Dalmia,Investorenbeziehungen,madhusudan.dalmia@piramal.com,+91-9819001881Original-Content von: Piramal Pharma Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082488/100921825