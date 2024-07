© Foto: Li Jianan/XinHua/dpa



Die E-Mobilität befindet weltweit auf dem Vormarsch. Folgende Unternehmen führen den Markt an, der auch über ETFs investierbar ist. Zwar könnte man derzeit in Deutschland den Eindruck bekommen, das Verbrennern und fossilen Treibstoffen die Zukunft gehört, doch die aktuelle E-Auto-Absatzflaute ist aufgrund von Sonderfaktoren wie den Folgen geopolitischer Konflikte und politischen Entscheidungen wahrscheinlich nur vorübergehend. Der weltweite Trend weist hingegen deutlich in eine andere Richtung. So besaß der E-Mobilitätsmarkt 2023 bereits eine Größe von 435 Milliarden US-Dollar und wird nach Annahmen von Fortune Business Insights bis 2032 wahrscheinlich ein Volumen von 4.364 Milliarden …