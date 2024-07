© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon



Die bitcoin2024 in Nashville wurde am Wochenende zur Bühne von Donald Trump. Bei seiner Keynote hob er sich als blühender Bitcoin-Enthusiast hervor und versprach weitreichende Veränderungen. Es gab noch Zeiten, als sich der frühere und vielleicht zukünftige Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, als Krypto-Gegner entpuppte. Doch diese sind vorbei, denn es läuft aktuell schließlich der Kampf um die Wahl zum 60. US-Präsidenten, und diese will der Republikaner mit aller Macht für sich entscheiden. So verwunderte es nicht, dass Trump, eine Stunde später als erwartet, das Podium der bitcoin2024 kurz nach 22 Uhr betrat und mit vollmundigen Versprechungen die Herzen der Krypto-Szene …