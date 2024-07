Krypto Experte erklärt: Darum sind Altcoins noch unterbewertet

In diesem Bullrun wird scheinbar nichts so wie in den vorigen. Die Prognosen vieler Analysten am Kryptomarkt basieren einzig und allein darauf, sich die letzten 4 Zyklen rund um das Bitcoin Halving anzuschauen und davon die mögliche Entwicklung in diesem Jahr abzuleiten. Bisher funktioniert das aber in keinster Weise. Bitcoin hat heuer zum ersten Mal schon vor dem Halving ein neues Allzeithoch erreicht und dafür in den Monaten danach stark nachgegeben. Auch die Altcoin Season, die viele seit Monaten heraufbeschwören, will nicht so richtig in Schwung kommen. Ein Experte erklärt, warum das so ist.

"Warten auf Ethereum"

Es gibt solche und solche Analysten am Kryptomarkt. Manche schauen sich die Zyklen der letzten Jahre an, die rund um das Bitcoin Halving immer recht ähnlich waren, und versuchen, diese nun 1 zu 1 auf die Zukunft zu übertragen. Das scheint heuer nicht wirklich zu funktionieren. Andere wiederum glänzen tatsächlich durch Expertise und konnten sich dadurch auch einen gewissen Ruf aufbauen. Zu denen zählt auch Michael van de Poppe, der auf X über 700.000 Abonnenten hat.

Er erklärt, dass es zwar bitter ist, dass viele Altcoins ihre Gewinne aus dem ersten Quartal wieder komplett abgegeben haben, das im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass viele Projekte derzeit massiv unterbewertet sind. Den Grund sieht er darin, dass viele nur darauf warten, bis die Ethereum Rallye losgeht und sogar wichtige Upgrades und Entwicklungen einzelner Projekte deshalb verschoben werden, um die bestmögliche Marktphase zu erwischen.

Many Altcoins have been giving back their entire run of earlier in 2024.



That's rough, but that also means that many of these altcoins are severely undervalued.



Many of them are also delaying updates, partnerships, upgrades, and more until $ETH wakes up.



That time is near. - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 28, 2024

Tatsächlich könnte Ethereum vor einer Trendwende stehen und durch die Spot Ethereum ETFs in den USA schon bald ein neues Allzeithoch erreichen. In der nächsten Woche könnte der Kurs zwar noch weiter fallen, da Grayscale mit dem Abverkauf noch nicht fertig sein dürfte, danach könnte es aber schnell bergauf gehen. Ein neues Allzeithoch von Ethereum könnte tatsächlich eine Altcoin Season auslösen.

Erwartungen zu hoch?

Zwar stehen die Chancen gut, dass bald eine Phase bevorsteht, in der viele Altcoins die Performance von Bitcoin übertreffen, da Investoren ihr Kapital umverteilen und versuchen, die Gewinne von Bitcoin in anderen Projekten zu maximieren, allerdings scheinen auch die Erwartungen mancher Marktteilnehmer zu hoch zu sein. Vor allem, wenn es um die Coin in den Top 20 geht. Die Top 20 Coins haben im letzten Bullrun zwar massive Kurssteigerungen von tausenden Prozent hingelegt, die Chance, dass das nochmal passiert, ist aufgrund der hohen Marktkapitalisierung aber eher gering.

Außerdem sollten Anleger die Tatsache nicht unterschätzen, dass auch die Spot ETFs einen wesentlichen Beitrag zur diesjährigen Rallye leisten, während frühere Bullruns von Privatanlegern angetrieben wurden. Das bedeutet, dass das Kapital, das durch ETFs in den Kryptomarkt gespült worden ist, sicher nicht in Altcoins und schon gar nicht in Meme Coins fließen wird. Institutionelle Anleger verfolgen eher einen langfristigen Ansatz und werden auch nach einem Kursanstieg bei Bitcoin nicht in Solana, XRP, BNB oder andere Coins investieren.

Wer auf ähnlich große Gewinne wie in den Jahren 2020/2021 hofft, kann nicht davon ausgehen, dass XRP oder SOL, die damals um tausende Prozent gestiegen sind, ihren Wert auch heuer nochmal verhundertfachen werden. Dafür ist die Bewertung viel zu hoch. Ziemlich sicher wird es solche Gewinne auch diesmal wieder gegeben, hat es im Laufe des Jahres auch bereits, allerdings nicht bei den Top Coins, sondern bei Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung, die heuer zu den größten Coins aufgestiegen sind, wie es zum Beispiel bei PEPE der Fall ist. Neben PEPE steht nun mit Pepe Unchained (PEPU) ein weiterer Coin in den Startlöchern, bei dem das gelingen könnte.

Ist Pepe Unchained der nächste x100 Coin?

Wer in Coins wie Solana, die mit eigener Blockchain ausgestattet sind, von Anfang an investiert hat, konnte damit natürlich große Gewinne erzielen. Heute ist Solana etabliert und eine feste Größe am Markt, die ihren Wert nicht mehr mal eben über Nacht verhundertfachen wird. Mit Pepe Unchained haben Anleger allerdings eine Möglichkeit, von Anfang an in ein Projekt zu investieren, das ebenfalls mit einer eigenen Blockchain ausgestattet ist. Pepe Unchained kommt mit einer Layer 2 für Ethereum, die Transaktionen günstiger und schneller ermöglicht. Mit der Anspielung an PEPE scheint das Erfolgsrezept komplett zu sein.

(Pepe Unchained Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Die $PEPU-Token sind derzeit noch im ICO erhältlich, wobei innerhalb kürzester Zeit 6 Millionen Dollar umgesetzt wurden. Dadurch wird das Potenzial des neuen Coins schnell deutlich. Setzt sich die Pepe Unchained Blockchain durch, sodass auch andere Entwickler ihre Projekte hier launchen, könnte sich PEPU in Zukunft auch unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung finden, was für frühe Käufer extrem hohe Renditen bedeuten würde.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.