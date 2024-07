Pepe mit eigener Blockchain: PEPU explodiert auf 6 Millionen Dollar! Lohnt sich der Einstieg?

Während sich bei Bitcoin, Ethereum und Co. wie gewöhnlich an Sonntagen nicht viel tut, sieht es in den hinteren Reihen schon anders aus. Während Anleger noch versuchen, die Rede von Donald Trump auf der Bitcoin 2024 Konferenz einzuordnen und sich bei Bitcoin entsprechend zu positionieren, stehen bei einigen Meme Coins Kursexplosionen immer noch an der Tagesordnung. Der neue Pepe Unchained, der eine Weiterentwicklung von PEPE mit eigener Blockchain darstellen soll, positioniert sich inzwischen ebenfalls für einen Raketenstart und knackt die 6 Millionen Dollar Marke. Ist der Hype berechtigt?

Erster Meme Coin mit eigener Layer 2

Meme Coins, die mit einer eigenen Blockchain ausgestattet sind, sind extrem selten. Dogecoin (DOGE) ist seit Jahren der größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung und hat seine eigene Chain, aber ansonsten basieren die Token meist auf Ethereum oder Solana. Auch auf den Layer 2 Chains Polygon oder Base können Meme Coins inzwischen extrem erfolgreich sein. Pepe Unchained ($PEPU) kommt dagegen mit einer eigenen Layer 2 Chain für Ethereum und begeistert damit nicht nur Meme Coin Trader. Auch Anleger, die mit Meme Coins nichts zu tun haben wollen, sind aufgrund der eigenen Blockchain interessiert.

(Pepe Unchained Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Nicht oft ergibt sich die Möglichkeit, in einen neuen Coin mit eigener Blockchain von Anfang an zu investieren. Schaut man sich die Top 20 der größten Kryptowährungen an, findet man darunter hauptsächlich Coins, die mit eigener Blockchain ausgestattet sind, sodass auch $PEPU tatsächlich das nächste große Ding werden könnte. Die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und haben schon in dieser frühen Phase über 6 Millionen Dollar umgesetzt, obwohl der Coin noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird.

Jetzt Pepe Unchained Website besuchen.

Hohe Staking Rewards

Pepe Unchained bietet neben einer eigenen Layer 2, um die sich schon bald ein ganzes Ökosystem entwickeln könnte, auch eine Staking-Funktion. Dabei ist $PEPU aber nicht etwa inflationär aufgebaut, wie das bei vielen anderen Proof of Stake Coins der Fall ist. Die Token, die als Staking Rewards ausgeschüttet werden, wurden von Anfang an vom Gesamtangebot reserviert, sodass das Angebot genau wie bei Bitcoin begrenzt ist. Wenn die Token, die für Staker reserviert sind, aufgebraucht sind, endet auch die Staking-Funktion. Durch dieses Konzept ist die jährliche Rendite für Staker besonders hoch. Die APY variiert mit der Größe des Staking Pools und liegt derzeit noch bei über 300 %.

(Pepe Unchained Staking Dashboard - Quelle: Pepe Unchained Website)

Die hohe Staking-Rendite hat dazu geführt, dass bereits über 500 Millionen $PEPU-Token im Staking Pool gebunden sind. Diese können für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart an den Börsen nicht verkauft werden, sodass die Chance auf eine Kursexplosion nach dem Launch nochmal steigt, da die Nachfrage das Angebot schnell übersteigen könnte.

Da die Layer 2 von Pepe Unchained günstiger und schneller als Ethereum ist und $PEPU schon im Presale die 6 Millionen Dollar Marke geknackt hat, was auf eine gewisse Bekanntheit hindeutet, stehen die Chancen gut, dass sich rund um den Meme Coin ein ganzes Ökosystem entwickelt und auch andere ihre Projekte auf der PEPU-Chain launchen. Sollte das passieren, hat Pepe Unchained tatsächlich das Potenzial zum nächsten Milliarden Dollar Coin.

Für Anleger, die $PEPU noch vor dem Listing an den Börsen während des ICOs kaufen, würde das Renditen von tausenden Prozent bedeuten. Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer schon bis zum Launch einen Buchgewinn mitnehmen können. Die nächste Preiserhöhung findet allerdings schon in weniger als 2 Tagen statt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.