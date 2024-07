Vaduz (ots) -Regierungschef Daniel Risch und Sportministerin Dominique Hasler sind am Donnerstag, 25. Juli 2024, an die Olympischen Spiele nach Paris gereist. Im Vorfeld der Eröffnungsfeier vom Freitag, 26. Juli 2024, nahmen sie gemeinsam an einem Gipfel zum Thema "Sport für eine nachhaltige Entwicklung" und am traditionellen Empfang des Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, teil.Am Tag der Eröffnungsfeier lud der französische Präsident Emmanuel Macron zum Empfang aller Regierungschefs und Staatsoberhäupter in den Elysée Palast ein, bevor die Olympischen Sommerspiele Paris 2024 am Abend offiziell eröffnet wurden. "Der Empfang war eine gute Möglichkeit, sich mit den Amtskolleginnen und -kollegen aus verschiedenen Ländern auszutauschen. Der olympische Geist war in Paris und insbesondere im olympischen Dorf stark spürbar. In einer Welt, in der die Spannungen deutlich zugenommen haben, ist es schön zu sein, wie Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt zusammenkommen und sich gemeinsam in friedlichen Wettkämpfen messen", sagt Daniel Risch. Zeitglich mit dem Empfang der Regierungschefs im Elysée Palast traf sich Sportministerin Dominique Hasler mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen auf Einladung der französischen Sportministerin.Am Samstag statteten der Regierungschef und die Sportministerin zuerst dem Olympischen Dorf einen Besuch ab, wo sie mit der liechtensteinischen Delegation rund um Mountainbiker Romano Püntener und Delegationschef Mathias Briker zusammentrafen. Anschliessend besuchten sie die Vorrunde der Beach Volleyball Männer und das Olympische Fechtturnier, bevor sie im House of Liechtenstein, das im Deutschen Haus untergebracht ist, am Liechtenstein-Empfang teilnahmen. Das House of Liechtenstein, betrieben von Liechtenstein Marketing, wird während der gesamten Dauer der Spiele geöffnet sein und mit verschiedenen Aktionen das Land Liechtenstein einem breiten Publikum präsentieren. Das Deutsche Haus, das sowohl das House of Liechtenstein als auch das House of Luxembourg beheimatet, wird täglich von rund 4'500 Personen besucht. Es ist eines der grössten Nationenhäuser und bespielt das gesamte Stade Jean Bouin. Am Sonntag lud die Olympia-Hauptstadt Lausanne zum Empfang in der Schweizer Botschaft in Paris ein, an dem auch die Schweizer Bundesratspräsidentin Viola Amherd und IOC-Präsident Thomas Bach anwesend waren und die liechtensteinischen Gäste begrüssten. Lausanne feierte in Paris das 30-jährige Jubiläum, seitdem es offiziell vom Internationalen Olympischen Komitee zur Olympia-Hauptstadt ernannt wurde.Sportministerin Dominique Hasler wird am Montag Romano Püntener beim Mountainbike- Rennen vor den Toren von Paris unterstützen und tags darauf am Liechtenstein-Tag teilnehmen. Bei diesem Empfang sind alle in Paris anwesenden liechtensteinischen Fans, das Team um Romano Püntener und diverse Nationale Olympische Komitees, mit denen Liechtenstein eng zusammenarbeitet, wie Deutschland, Österreich, die Schweiz und andere Kleinstaaten eingeladen.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47Simon.Biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100921826