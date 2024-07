Die traditionell ruhige Sommerzeit an den Börsen bleibt in diesem Jahr aus, da der DAX starke Schwankungen zeigt. Der deutsche Leitindex erholte sich zuletzt und steht vor einer spannenden Woche, in der wichtige Quartalszahlen und der US-Wahlkampf für zusätzliche Volatilität sorgen könnten. Analysten beobachten insbesondere die Technologiewerte und die Luxus- und Automobilsektoren, die bereits unter Druck geraten sind.Heftige Kursausschläge ...

