Am Donnerstagmorgen kam es zu erheblichen Störungen am Frankfurter Flughafen, als Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" sich auf den Landebahnen festklebten, was zur Streichung von rund 270 Flügen führte. Die Lufthansa, die besonders stark betroffen war, fordert nun Schadensersatz in Millionenhöhe und hat bereits Klage wegen ähnlicher Vorfälle in anderen deutschen Städten eingereicht. Obwohl die finanziellen Auswirkungen für die Airline ...

Den vollständigen Artikel lesen ...