XRP steigt auf 0,60 $: Endet der vierjährige Abwärtstrend?

Mit einem Kursplus von rund 1 Prozent in den letzten 24 Stunden hebt sich XRP nicht nur in der Top 10 mit relativer Stärke hervor, sondern klettert auch wieder auf 0,60 US-Dollar. Nach dem Ausbruch über 0,56 US-Dollar hat sich der Markt stabilisiert. XRP könnte nun die Konsolidierung bullisch nach oben auflösen. Zugleich verweist der folgende Trader auf ein bullisches Setup.

$XRP is starting to break the 4 year downtrend! pic.twitter.com/5isktHUOsl - Crypto Rover (@rovercrc) July 28, 2024

Denn XRP beginne aktuell den Ausbruch aus dem langjährigen Abwärtstrend. Über 4 Jahre verharrte XRP im charttechnischen Muster. Nun könnte das technische Dreieck bullisch aufgelöst werden, mit weiterem Kurspotenzial für XRP.

Auch die folgenden Analysten sehen einen potenziellen Ausbruch. Der Einstieg wurde bereits bei 0,53 US-Dollar getätigt. Doch das realistische Kursziel in diesem Zyklus liege zwischen 2-4 US-Dollar. XRP könnte also noch eine 3-7x Rendite erzielen. Bei 0,60 US-Dollar wirkt XRP nach dieser Auffassung immer noch kaufenswert.

XRP's Monthly Chart is Bullish



Realistic Target This Cycle: $2 - $4.



Buying Price: 0.53 $ pic.twitter.com/UEQEAkZn8q - Coin Signals (@CoinSignals_) July 28, 2024

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.