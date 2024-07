Krypto News: Shiba Shootout steigt auf 800.000 Dollar! Jetzt kaufen?

Die Euphorie am Kryptomarkt, die durch Trumps Rede auf der Bitcoin 2024 Konferenz ausgelöst wurde, ist auch am heutigen Sonntag noch zu spüren. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich um die 68.000 Dollar Marke und ist damit nicht mehr weit vom Allzeithoch von 73.750 Dollar entfernt. Die bullishe Stimmung wirkt sich auch auf den restlichen Markt aus, sodass sich auch viele Altcoins vom Kursrutsch der letzten Wochen erholen. Wer sich bei seinem Investment nicht nur auf Coins aus den Top 20 beschränkt und bereit ist, das höhere Risiko einzugehen, das mit kleineren Coins einhergeht, kann dabei noch deutlich höhere Renditen erzielen. Derzeit sieht es vor allem beim neuen Shiba Shootout so aus, als würde der Coin auf eine Kursexplosion zusteuern.

Beliebtes Play 2 Earn Game

Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich bei Shiba Shootout um einen Shiba Inu, genau wie bei den beiden erfolgreichsten Meme Coins nach Marktkapitalisierung - SHIB und DOGE. Allerdings ist $SHIBASHOOT nicht nur eine von tausenden Kopien der beiden Größen. Der neue Coin kommt mit einem eigenen Play 2 Earn Game, das Spieler in den wilden Westen versetzt und in spannenden Duellen gegeneinander antreten lässt.

(Shiba Shootout Play 2 Earn Game - Quelle: Shiba Shootout Website)

Das Game ist bereits im Google Play Store und im App Store für Android und iOS verfügbar und erfreut sich größter Beliebtheit, wodurch auch immer mehr Spieler auf den neuen $SHIBASHOOT-Token aufmerksam werden. Über die Play 2 Earn Funktion können Spieler die Token nach dem Launch verdienen, sodass schnell ein Hype um das Spiel ausbrechen könnte, der auch eine Kursexplosion zur Folge haben könnte.

Über 800.000 Dollar von Investoren

Bei Shiba Shootout haben Anleger noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da die $SHIBASHOOT-Token erst seit kurzem im Initial Coin Offering angeboten werden. Das bedeutet, dass Investoren die Token noch vor dem Listing an den Kryptobörsen direkt von den Entwicklern kaufen können. Die Liste von Coins, die nach einem erfolgreichen ICO durch die Decke gegangen sind und ihren Wert beim Launch schnell vervielfacht haben, ist lang. Auch bei Shiba Shootout deutet derzeit alles auf einen Raketenstart hin, da Investoren inzwischen bereits Token im Wert von über 800.000 Dollar gekauft haben.

(SHIBASHOOT Initial Coin Offering - Quelle: Shiba Shootout Website)

Die Tatsache, dass die Nachfrage schon während des ICOs so hoch ist, zeigt, welches Potenzial hier schlummert. Vor allem, sobald es möglich wird, die Token im Spiel zu verdienen, könnte die Bekanntheit nach dem Handelsstart an den Börsen nochmal rasant ansteigen. Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer bis zum Launch schon einen Buchgewinn mitnehmen können. Die nächste Preiserhöhung findet bereits in wenigen Tagen statt.

Staking-Funktion mit hoher APY

Ein weiterer Punkt, der darauf hindeutet, dass Anleger mit Shiba Shootout eine hohe Rendite erzielen könnten, ist die Staking-Funktion. Wie bei anderen Proof of Stake Coins auch, haben Investoren die Möglichkeit, ihre $SHIBASHOOT-Token zu staken. Allerdings wird die Rendite hier dynamisch anhand der Größe des Staking Pools berechnet und da der Coin derzeit noch ganz am Anfang steht, sind noch nicht so viele Token gestakt, weshalb die jährliche Rendite (APY) aktuell noch extrem hoch ist.

($SHIBASHOOT Staking Übersicht - Quelle: Shiba Shootout Website)

Derzeit liegt die Staking-Rendite noch bei 1.226 % und auch wenn dieser Wert noch sinkt, wenn mehr Käufer ihre Token staken, kann sich die APY auch langfristig in einem überdurchschnittlich hohen Bereich einpendeln, da von Anfang an ein Teil des Gesamtangebots der Token für Staking Rewards reserviert wurde. Das hat dazu geführt, dass sich bereits fast 27 Millionen Token im Staking Pool befinden, die für mindestens eine Woche nach dem Launch gesperrt sind und definitiv nicht auf den Markt kommen, sobald $SHIBASHOOT an den Kryptobörsen gelistet wird. Dadurch wird das Angebot zusätzlich verknappt, sodass eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird. Analysten gehen davon aus, dass der Kurs um mehr als das 10-fache steigen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.