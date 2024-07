Populärer KI-Coin soll neues Zeitalter für Investoren einleiten

Künstliche Intelligenzen können den Menschen in einigen Faktoren übertreffen. Dadurch entsteht ein enormes Potenzial, welches sich vorwiegend im Finanzbereich rentieren kann. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass schon heute ein großer Anteil des Handelsvolumens auf sie zurückzuführen sein soll. Nun wurde ein neues Projekt gestartet, welche das Handelserlebnis der Anleger auf die nächste Stufe bringen soll. Warum der neue KI-Coin und sein KI-Trading-Ökosystem so beliebt bei Investoren sind, erfahren Sie jetzt im folgenden Beitrag.

Im Wettkampf gegen die Finanzelite und ihre KIs bestehen

An den Finanzmärkten können alle schnell partizipieren. Somit treten sie jedoch auch gegen die Finanzelite aus der Profiliga und ihre künstlichen Intelligenzen an. Durch Letztere kann zudem das Marktrauschen verursacht werden, welches die Aussagekraft von traditionellen Indikatoren beeinträchtigt.

Angesicht der wesentlich umfangreicheren Daten sowie der schnelleren und effizienteren Auswertung erhalten die Experten Vorteile gegenüber den Kleinanlegern, die nicht selten auf Grundlage veralteter Empfehlungen, Angst und Gier handeln.

Zudem können Investoren schnell einmal wichtige Punkte bei ihrer Analyse übersehen, was dann zu verpassten Chancen oder direkt zu Verlusten führen kann. Daher wird es umso wichtiger, dass man seinen "circle of competence" weiter ausgebaut, wofür Privatanlegern jedoch nicht selten die Zeit fehlt.

Daher wurde WienerAI ins Leben gerufen, welcher den Investoren endlich die Vorteile bieten soll, die ihre Handelserfahrung auf die nächste Stufe bringen. Dabei hilft ihnen der KI-Assistent in Form eines treuen Roboter-Dackels, welcher eine feine Spürnase für gute und schlechte Investments sowie Eigenschaften als Wachhund für ihr Portfolio besitzt.

Profitieren Sie mit WienerAI vom Arbitrage-Handel

Ebenso ermöglicht Ihnen WienerAI mit seinem Börsenpreisvergleich-Tool stets die günstigsten Preise bei den Kryptobörsen. Somit müssen Sie nicht unnötig viel bezahlen und können immer von dem besten Angebot profitieren. Selbstverständlich wirkt sich dies mit Zinseszinseffekt langfristig spürbar aus.

Mithilfe dieses Tools wird jedoch auch noch eine weitere Handelsmöglichkeit eröffnet, welche Gewinne aus den Preisunterschieden der verschiedenen Kryptobörsen erzielt. Mithilfe des Handelsroboters können diese Trades automatisch ausgeführt werden, was schneller geht und Fehler vermeiden kann.

Auf diese Weise können Sie etwa Bitcoin an einer Kryptobörse manchmal einige Prozent günstiger kaufen und ihn anschließend an einem Handelsplatz mit einem höheren Kurs verkaufen. Durch diese Preisunterschiede können Sie dann eine Rendite erzielen, wobei klassische und dreieckige Arbitrage möglich ist.

Schützen Sie sich mit WienerAI vor MEV-Bots

Bei den sogenannten MEV-Bots (Miner Extractable Value) handelt es sich um eine Software, welche die Blöcke innerhalb einer Blockchain so ordnet, dass sie daraus einen finanziellen Profit erzielt. Dieser ist dann jedoch zum Nachteil der anderen Marktteilnehmer und wirkt sich reduzierend auf die Rendite aus.

Der dabei entstehende Schaden ist nicht unerheblich, da laut einer Untersuchung von CoinGecko der dadurch verursachte, durchschnittliche Verlust bei rund 750 USD lag. Zudem wurde laut EigenPhi im Jahr 2022 insgesamt 350,9 Mrd. USD von 664,83 Mrd. USD DEX-Volumen von MEV-Bots verursacht.

WienerAI verwendet hingegen einen MEV-Schutz, welcher Anleger unnötige Kosten und Ärger ersparen kann. Dies wirkt sich wiederum spürbar bei der langfristigen Rendite und dem Zinseszins aus.

Lassen Sie WienerAI den Zeitaufwand und die Mühe für Sie übernehmen

Die Finanzmärkte befinden sich kontinuierlich in Bewegung und so kann es für Investoren schwer werden, alle wichtigen Faktoren zu überblicken und zu jeder Zeit zu handeln. Zwar gibt es mittlerweile auch Smartphone-Apps, jedoch sind diese nicht mit einem herkömmlichen Computer zu vergleichen.

Beim Trading muss auf eine Reihe von Faktoren geachtet werden, damit dieses erfolgreich ist. Überdies müssen Sie die Grundlagen erlernen, um nicht zu einem blinden Bogenschützen zu werden. All dies erfordert Zeit und Mühe, wobei auch noch das manuelle Handeln hinzukommt.

Diese Aufgaben können Sie bei WienerAI jedoch an den Handelsroboter übergeben, welcher eine blitzschnelle Reaktionszeit hat. Zudem kann er Strategien mit statistischen Vorteilen automatisch und zu jeder Uhrzeit exekutieren. Auf diese Weise können Sie sogar nachts im Schlaf Geld verdienen.

Erhalten Sie eine Anlageberatung mit WienerAI

Insbesondere Anfänger können zu Beginn von der Fülle von Informationen überfordert werden. Daher wurde WienerAI anfängerfreundlich gestaltet, damit alle von den bahnbrechenden Vorteilen der künstlichen Intelligenzen profitieren können. Somit müssen sie sich nicht mehr von Programmiercode und anderen Einstiegshürden abschrecken lassen.

Stattdessen können Sie sofort mit dem praktischen KI-Chat von WienerAI interagieren. Dieser unterstützt Sie bei ihren Fragen um die Investments und kann zudem Handel ausführen sowie einiges mehr. Mithilfe des KI-Chats sind auch detaillierte Analysen möglich, mit denen Anleger ein tieferes Verständnis für die Kräfte hinter den Kursbewegungen erlangen.

WienerAI passt sich flexibel an Nutzer und Markt an

Automatische Handelssysteme können auch ihre Schwächen haben, wenn sie sich nicht an die aktuellen Marktgeschehnisse anpassen. Daher hat das Team von WienerAI bei der Entwicklung großen Wert auf eine hohe Flexibilität gelegt. Deshalb wurde das KI-Trading-Ökosystem modular gestaltet und soll stetig expandiert werden.

Somit lässt sich WienerAI nicht nur an die verschiedenen Bedürfnisse der jeweiligen Investoren oder Trader mit ihren Strategien und an ihre persönliche Situation anpassen. Ebenso soll die fortschrittliche KI von WienerAI die aktuellen Marktgeschehnisse überwachen und auf Ereignisse wie die Genehmigung der Ethereum-Spot-ETFs in den USA reagieren können.

Letzte Chance für erfolgreichen Presale in weniger als 3 Tagen vorbei

WienerAI zählt zu einem der erfolgreichsten Krypto-Presales der letzten Wochen und konnte schnell über 8 Mio. USD erzielen. Zuletzt hat sich das Verkaufstempo sogar noch einmal beschleunigt, da das Fundraising nun in die finale Phase übergangenen ist, welche nur noch weniger als 3 Tage läuft.

Aktuell können die zugehörigen $WAI-Coins für einen linearen Preis von 0,00073 USD gekauft werden, noch vor der ersten Listung in wenigen Tagen. Somit müssen Vorverkaufsinvestoren in diesem besonders bullischen Umfeld nicht lange warten und können direkt von dem Explosionspotenzial der Fusion aus KI und Memecoin profitieren.

WienerAI vereint zwei der beliebtesten und rentabelsten Kryptosektoren in diesem Jahr. Dabei zeichnen sich die Memetoken durch ihre hohe Volatilität und ihre steilen Kursanstiege sowie die KI-Coins durch ihr revolutionäres Potenzial aus. Im Vergleich zu dem nutzlosen KI-Memecoin Turbo mit seinem 12-Monats-Plus von 4.759 % hat er deutlich mehr zu bieten.

Überdies erhalten Interessierte schon jetzt eine Staking-Rendite von 129 % pro Jahr, mit welcher sich die kurze Wartezeit noch besser überstehen lässt. Schon jetzt wurden 8.019.653.570 $WAI gestakt, was 65 % der über den Presale verkauften Anzahl von Coins entspricht und auf das große Interesse der Anleger verweist.

Durch solche Anreize wird auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Investoren ihre Coins längerfristig halten. Dies würde sich wiederum aufgrund der Angebotsverknappung tendenziell positiv auf den Kursverlauf auswirken.

WienerAI ist derzeit einer der heißesten Krypto-Presales und hat bereits eine große Reichweite erzielt. Neben renommierten Krypto-Medien haben ihn auch viele bekannte Analysten hervorgehoben. Unter anderem geht Cryptonews davon aus, dass er auf den Mond steigen wird. Aber auch ClayBro empfehlt, das Vorverkaufsangebot nicht zu verpassen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.