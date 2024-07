Turbo vs. WienerAI Coin: Das Duell der KI-Memecoins

Ein neuer aufstrebender Kryptosektor sind die KI-Memecoins, welche die Viralität der Memes mit den revolutionären künstlichen Intelligenzen kombinieren. An dies Spitze des 790,60 Mio. USD schweren Marktes hat sich der schnelle Frosch Turbo bewegt. Auch wenn er noch der am höchst bewertete KI-Memecoin ist, so hat die Konkurrenz kontinuierlich zugenommen. Der vermutlich härteste Konkurrent ist der neue WienerAI, welcher ihn mit seinem besonderen Konzept herausfordert. Wer von beiden die bessere Wahl ist, wollen wir in diesem Beitrag näher analysieren. Entdecken Sie nun die besten KI-Memecoins.

Turbo

Der KI-Memecoin Turbo ist auch unter dem Namen TurboToadToken bekannt und wurde im vergangenen Jahr von dem Künstler Rhett Mankind gestartet. Dafür hat dieser ausschließlich künstliche Intelligenzen wie ChatGPT verwendet, um sich von ihnen den Code für den Smart Contract, die Tokenomics, das Logo und mehr erstellen zu lassen.

Insgesamt hat er bei diesem auf seinem YouTube-Kanal durchgeführten Test 69 USD für die Erstellung des Turbo-Coins ausgegeben. Den Rest haben die künstlichen Intelligenzen gemacht und dennoch den Memetoken bis an die Spitze des Sektors gebracht. Inzwischen soll er ein Testament für die KI-unterstützte Kreativität sein.

Täglich werden auf dem X-Profil Beiträge über Turbo gepostet, welche künstlerisch gestaltet sind und einen etwas revolutionären Geist haben. Mit diesen konnte er sich eine Gemeinschaft voller Unterstützern aufbauen. Schon jetzt wurde Turbo auf 50 Kryptobörsen gelistet, was auf eine große Verbreitung und hohe Etablierung verweist.

https://x.com/TurboToadToken/status/1816366265835086055

Von seinem ersten Listungspreis von 0,00002444 USD konnte Turbo bis auf einen Preis von 0,009724 USD steigen, was einem Kursplus von 39.687 % entspricht. Das letzte Allzeithoch wurde am 28. Mai in diesem Jahr ausgebildet.

Seitdem hat jedoch das Handelsvolumen deutlich abgenommen, auch wenn Turbo allein seit Mitte Juli um bis zu 139 % steigen konnte und noch immer 59 % über dem vorherigen Niveau notiert. Während das Volumen auf dem Hoch bis zu 26,41 Mio. USD erzielte, waren es beim letzten Hoch nur bis zu 1,80 Mio. USD.

Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 366,68 Mio. USD macht Turbo beeindruckende 46 % des gesamten Sektors der KI-Memecoins aus. Dennoch bietet die Bewertung im Vergleich zu einigen anderen Memetoken noch einiges an Steigerungspotenzial. So kommt Dogecoin mit derzeit 18,79 Mrd. USD auf eine 51-mal höhere Bewertung, wobei es am Allzeithoch von 89,08 Mrd. USD sogar 243-mal mehr wären.

Um sein volles Potenzial zu schöpfen, müsste Turbo sich jedoch vermutlich weiterentwickeln, da die Ansprüche der Anleger zunehmen, insbesondere, da auch vermehrt institutionelle Investoren Memecoins kaufen. Daher finden sich unter den führenden Memetoken immer mehr mit echtem Nutzen.

WienerAI

Während es sich bei Turbo um einen schnellen Weltraum-Frosch handelt, ist es bei WienerAI ein treuer Roboter-Dackel, der mit seiner feinen Spürnase die schlechten von den guten Investments unterscheidet, sowie die Kleinanleger und ihre Portfolios wie ein Wachhund beschützt. Somit wurden ein sehr passendes Maskottchen und Branding gewählt.

Das Team entwickelt ein modulares KI-Trading-Ökosystem, welches die unfairen Nachteile von Kleinanlegern gegenüber Profiinvestoren und andere künstlichen Intelligenzen besser ausgleichen soll. Auf diese Weise könnten die laut Risikohinweisen zu 90 % Verluste schreibenden Trader endlich zu den Gewinnern gehören.

Dafür verwendet es fortschrittliche KI-Trading-Tools, die das Investieren ins nächste Zeitalter bringen sollen. Einer der größten Vorteile dabei ist die Flexibilität, mit welcher sich die neuartigen Algorithmen an die Marktlage anpassen. So sollen sie auch neuste Nachrichten wie die Zulassung von Krypto-ETFs verarbeiten können.

Steuern lässt sich WienerAI unter anderem über einen praktischen KI-Chat, welcher Anlegern auch Fragen zu ihrem Portfolio und ihren Investments beantworten kann. Somit erhalten sie nicht nur ein persönliche Finanzberatung, sondern einen Coach, welcher sie auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen Trader mit tiefgreifenden Analysen unterstützt.

Deshalb müssen Anleger auch keine wichtigen Faktoren mehr übersehen. Damit sie keine wertvollen Investmentideen verpassen, gibt es unter anderem KI-Prognose-Tools, mit denen sich die Spreu vom Weizen trennen sowie ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis erhalten lässt.

Aber auch für Menschen mit wenig Zeit bietet WienerAI einen praktischen KI-Handelsroboter, der basierend auf statistischen Vorteilen handelt. Dieser kann für Sie im Schlaf Geld verdienen und dank seiner hohen Geschwindigkeit verpassen Sie weniger gute Chancen. Abgerundet wird es durch günstigste Börsenpreise durch Vergleich, MEV-Schutz und mehr.

Noch ist WienerAI im Vorverkauf, welcher in rund 3 Monaten über 8 Mio. USD einwerben konnte. Schon jetzt vermuten viele Analysten, dass er Turbo übertreffen und zum führenden KI-Memecoin aufsteigen könnte. Nur noch für weniger als 3 Tage können die Coins im Presale erworben werden.

Fazit: Turbo vs. WienerAI

WienerAI ist zwar ein KI-Memecoin, allerdings grenzt dieser sich deutlich von dem Marktführer Turbo ab. Schließlich nutzt er nur das Image, da diese Kryptowährungen in diesem Jahr die höchsten Renditen erzielt und das DEX-Volumen dominiert haben. Die Goldrauschstimmung soll mit WienerAI auf die Goldader der revolutionären KI-Trading-Tools treffen.

Jedoch kommt Turbo auf eine bereits etablierte Gemeinschaft voller Unterstützern. Ebenso konnte er sich schon das zweite Jahr bewähren, was im Vergleich zu vielen Eintagsfliegen auf dem Memecoin auf eine gewisse Etablierung hindeutet. Allerdings wird es vermutlich langfristig mehr als ein paar passende Memes benötigen.

Es kann durchaus auch Sinn ergeben, noch ein paar Turbo-Coins zu halten, da er weiterhin der Marktführer ist. Allerdings ist angesichts des deutlich größeren Wertversprechens und Nutzens von WienerAI eine Diversifizierung ratsam. Schließlich könnte er sich nicht nur an die Spitze des Memecoin-Sektors, sondern ebenso die der KI-Coins bewegen. Mit seiner günstigeren Bewertung kann er auch stärker steigen.

