HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu Lufthansa/Klimakleber:

"Gutgemeintes schlägt in der Bevölkerung mehr und mehr in Groll und totalen Frust um. Kaum jemand hat mehr Verständnis für die ausufernden Aktionen. Die Demonstranten verlieren ihre Anhänger. Das Ziel, möglichst viel für den Klimaschutz zu erreichen, gerät zur Illusion. Nur mit und nicht gegen die Menschen lässt sich etwas erreichen. Über die Phase der plumpen Blockaden und des Aufmerksammachens sind wir längst hinweg. Wer das nicht erkennt, soll für die immensen wirtschaftlichen Schäden haften. Deshalb ist es richtig, dass die Lufthansa von den Klima-Chaoten Schadenersatz in Millionenhöhe fordert. Haftstrafen wirken nicht. Umdenken müssen auch die Klimakriminellen."/yyzz/DP/men