Particular Audience, Pionier der AI-gesteuerten Retail-Technologie, hat stolz seine Aufnahme in die Leading 100 Liste bekannt gegeben, die auf dem Nasdaq-Tower am Times Square zu sehen ist. Diese angesehene Anerkennung hebt die bahnbrechenden Fortschritte des Unternehmens in der Hyper-Personalisierung und im Retail Media hervor und festigt seine Position als führendes Unternehmen im Bereich der Retail-Technologie.

Die Leading 100 Liste, kuratiert von The Lead, ehrt die 100 besten Unternehmen, die die Mode-, Handels- und Technologiesektoren revolutionieren. Der innovative Ansatz von Particular Audience im Bereich der Retail-Technologie, insbesondere in der AI-gesteuerten Hyper-Personalisierung, hat dem Unternehmen einen Platz unter den einflussreichsten Akteuren der Branche eingebracht.

"We are ecstatic to be recognized as one of the Leading 100," sagte James Taylor, CEO von Particular Audience. "Our commitment to leveraging AI for hyper-personalization is transforming the eCommerce experience. This accolade is a testament to our dedication to pushing the boundaries of not only what is possible, but what drives material profit uplift for brands and retailers."

"I am immensely proud to recognize this year's Leading 100, a group that embodies the spirit of transformation and ingenuity," sagte Sonal Gandhi, Chief Content Officer bei The Lead. "These startups are the architects of tomorrow, creating solutions that will ensure the fashion, beauty, and consumer industries not only meet but exceed the expectations of a digital-first world."

Langton McCombe, Commercial and Delivery Lead für Nordamerika, nahm die Auszeichnung auf der Bühne beim The Lead Summit in New York entgegen.

"Being honored among the Leading 100 at the Lead Summit award ceremony in NYC, is testament to what we have built at Particular Audience. Making the top 25 for eCommerce-specific solutions highlights our commitment to innovation in digital retail," sagte Langton.

Pionier der AI-gesteuerten Hyper-Personalisierung

Als erste AI-gesteuerte Retail-Media-Plattform treibt Particular Audience die Suche und Empfehlung sowohl für organische als auch gesponserte Produkte durch fortschrittliche AI an und verwendet dabei Satztransformatoren die gleiche Technologie, die ChatGPT antreibt und ursprünglich von Google für die Sprachübersetzung entwickelt wurde in der eCommerce-Suche. Darüber hinaus verbessert die Nutzung fortschrittlicher multimodaler maschineller Lerntechniken in personalisierten Empfehlungen die Fähigkeit des Unternehmens, maßgeschneiderte Einkaufserlebnisse zu bieten.

Einfluss auf Retail Media

Der Einfluss der Technologie von Particular Audience auf Retail Media ist tiefgreifend. Während die durchschnittliche globale Klickrate (CTR) für Retail-Media-Werbung bei 0,39 liegt (laut Daten von Skai), erreichen die AI-gesteuerten Retail-Media-Lösungen von Particular Audience eine beeindruckende CTR von 1,1 - eine erstaunliche Verbesserung von +158 %. Diese bemerkenswerte Leistung unterstreicht die Wirksamkeit der AI von Particular Audience bei der Optimierung von Retail-Media-Kampagnen.

Retail-Media-Netzwerke, die derzeit nur mit manuellen Keyword-Kampagnen arbeiten, verzeichnen in der Regel ein Wachstum von 4 bis 10 Mal durch die Hinzufügung von Particular Audience zu ihrem Technologie-Stack, wobei die AI autonom den optimalen Zeitpunkt und Platz für gesponserte Produkte bestimmt, um maximale Effizienz zu erreichen.

L'Oréal Gruppe

In der gleichen Woche, in der Particular Audience in die Leading 100 Liste aufgenommen wurde, wählten der CEO der L'Oréal Gruppe, Nicolas Hieronimus, und die CMO Asmita Dubey Particular Audience als eines von acht Startups für das L'Oréal Beauty Tech Atelier Innovationsprogramm aus, um ein globaler Partner für die direkten und indirekten eCommerce-Initiativen von L'Oréal zu werden.

"Thrilled to welcome an innovative startup such as Particular Audience in our corporate acceleration program. Looking forward to future collaborations!" sagte Adonis Bouzid, Direktor des Beauty Tech Atelier Programms in Partnerschaft mit Station F und HEC Paris.

L'Oréal erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 41,18 Milliarden Euro mit über 36 Marken, darunter L'Oréal Paris, Garnier und Maybelline New York, und ist für schätzungsweise 54 aller globalen Ausgaben für Retail Media im Schönheitssektor verantwortlich.

Nielsen Varoy, Vertriebsleiter, sagte: "We've been blown away by L'Oréal Beauty Tech Atelier, collaborating with L'Oréal's innovation teams across direct and indirect channels. Particular Audience's unique capability in driving hyper-personalisation in both organic discovery and retail media, aligns with L'Oréal's whole portfolio. I'm excited to share what we are working on in the coming months."

Über Particular Audience

Particular Audience löst das Problem der endlosen Gänge im eCommerce, indem für jeden Kunden eine einzigartige Website erstellt wird. Mit fortschrittlicher AI stellen sie sicher, dass die richtigen Produkte zur richtigen Zeit angezeigt werden. Durch die Nutzung von Milliarden von Einkaufsdatenpunkten trainieren sie AI, um zu sehen, zu lesen, Intentionen zu verstehen und vorherzusagen, was Käufer als nächstes tun werden.

Als erste High-Tech Retail-Media-Plattform treibt Particular Audience hyper-personalisierte Suchen und Empfehlungen sowohl für organische als auch gesponserte Produkte an. Dies führt zu einer 4 bis 10 Mal höheren Leistung im Vergleich zu keyword- und regelbasierten Plattformen, mit skalierbarer programmatischer Produktplatzierung für Marken und Einzelhändler.

Particular Audience arbeitet mit den ambitioniertesten Marken der Welt zusammen, darunter Target, Hamleys und Dan Murphy's.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://particularaudience.com/.

