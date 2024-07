Der Darmstädter Life-Sciences-Konzern hat am Freitagabend für eine Überraschung gesorgt. Merck KGaA erhöht seine Ziele für das laufende Jahr am unteren Ende nach vorläufigen Zahlen. Die Aktie des Unternehmens kann von den angepassten Zielen profitieren und im frühen Handel zum Start in die neue Handelswoche um rund zwei Prozent zulegen. Nach einem guten zweiten Quartal hat der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA seine Ziele für das laufende Jahr konkretisiert. Der Nettoumsatz soll zwischen 20,7 ...

