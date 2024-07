The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.07.2024ISIN NameAT0000A192J8 ERSTE GP BNK 14-24 1344US902133AR89 TYCO ELECTR.GRP 14/24DE000DZ1J6V8 DZ BANK IS.A392 VARCA135087N910 CANADA 22/24US126408HB27 CSX CORP. 14/24US075896AA80 BED BATH + BEY. 14/24DE000HLB4UR9 LB.HESS.-THR. IHS 18/24US26885BAA89 EQM MIDSTREAM PARTN. 2024US278642AL76 EBAY 14/24USU2339CBQ07 MERC.B.F.NA. 14/24REGSUS02156BAD55 ALTERYX 19/24 CVXS1649046874 ANACAP FIN.EUR. 17/24FLRXS2059543921 MANGROVE LUX 19/25US05531FBH55 TRUIST FINL 19/24 MTNXS2032636438 COAS.EMERALD 19/UND. FLRUS90184LAG77 TWITTER 19/27 144A