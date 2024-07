HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide von 210 auf 195 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gaskonzern habe im ersten Halbjahr erfreulich abgeschnitten, schrieb Analyst Sebastian Bray am Freitagnachmittag. Wegen schwächerer Margen im Asien-Geschäft reduzierte er aber seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die stärkere Senkung der Prognosen beim Gewinn je Aktie trage der alle zwei Jahre anstehenden Zuteilung von Gratisaktien Rechnung, die zuletzt im Juni erfolgt sei./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2024 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120073