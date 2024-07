LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Reckitt minimal von 5800 auf 5815 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Schadensersatz- und Strafzahlungen, die ein US-Gericht gegen den Pharmakonzern Abbott Laboratories in einem Fall wegen angeblicher Gesundheitsschäden durch Babynahrung verhängt habe, kämen einem "Worst-Case"-Szenario gleich, auch wenn sie erfahrungsgemäß in einem Berufungsverfahren deutlich reduziert werden dürften, schrieb Analyst Iain Simpson in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der geplante Ausstieg von Reckitt aus diesem Geschäftsbereich dürfte erst nach der endgültigen Klärung einer ähnlichen Klage gegen den britischen Konsumgüterkonzern vollzogen werden. Eine Abspaltung wäre wohl die beste Lösung, wenn auch mit einer Gewinnverwässerung (EPS) verbunden./gl/ag



ISIN: GB00B24CGK77