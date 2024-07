FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Rheinmetall von 705 auf 720 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern baue seine Stellung mit der Marktführerschaft im Bereich Militär-Lkw aus, schrieb Analyst Alexander Neuberger in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Global sei Rheinmetall in puncto Profitabilität die Nummer Zwei unter allen Rüstungskonzernen./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 07:57 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / 07:57 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007030009