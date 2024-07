Bonn/Berlin (ots) -Die Bestellungen von rein batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen (BEV) sind im ersten Halbjahr 2024 bei Privatkunden um 47 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Das ergibt eine Umfrage des ZDK, die vom 14. Juni bis 2. Juli 2024 bei 348 Autohäusern durchgeführt wurde. Für Plug-in-Hybride (PHEV) lag der Rückgang bei minus 37 %, Diesel und Benziner hingegen wurden um plus 24 % stärker nachgefragt. Etwas freundlicher stellt sich die Situation bei den gewerblichen Kunden dar: Hier sind minus 41 % weniger bestellte BEV und minus 33 % weniger Plug-in-Hybride, jedoch plus 20 % mehr bestellte Diesel bzw. Benziner zu verzeichnen.Erwartete Auftragslage sieht düster ausDüster sieht es beim Blick auf die erwartete Auftragslage für das Gesamtjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr aus. So bewerten 91 % der Befragten die Bestellsituation bei BEV von Privatkunden als "sehr schlecht" (63 %) oder "schlecht" (28 %). Bei Plug-in Hybriden ist das Ergebnis mit insgesamt 79 % negativem Feedback (44 % "sehr schlechte" und 35 % "schlechte" Erwartungen) nicht viel besser.Wenig Grund zum Optimismus gibt auch das zu erwartende Geschäft mit den gewerblichen Kunden: 84 % gehen bei den BEV von "sehr schlechten" (50 %) bzw. "schlechten" (34 %) Aussichten aus. Für Plug-in-Hybride liegen die negativen Werte (43 % "sehr schlecht" und 30 % "schlecht") kumuliert bei 73 %.Zuversicht bei Bestellungen von Benzinern und DieselnZumindest verhaltene Zuversicht zeigt sich in der Erwartung von Neufahrzeug-Bestellungen mit konventioneller Antriebstechnik: Im Privatkundensegment rechnen von den befragten Autohäusern 7 % mit "sehr guter" und 32 % mit "guter" Auftragsentwicklung bei Dieseln und Benzinern im Vergleich zum Vorjahr. Immerhin 38 % sehen eine "neutrale" Situation und damit eine Entwicklung ähnlich dem Vorjahr. Für das Geschäft mit Gewerbe- und Flottenkunden sind diese Werte (5 % "sehr gut", 31 % "gut" und 36 % "neutral") auf ähnlichem Niveau.Hoher Preis und hohe Leasingrate hemmen BEV-Geschäft mit GewerbekundenAuf die Frage, worin die Autohäuser die größten Hindernisse sehen, dass BEV und PHEV als Flotten- oder Dienstfahrzeuge eingesetzt werden, antworteten 27 % und damit die Mehrheit der Befragten mit "hoher Anschaffungspreis/hohe Leasingrate". Für 23 % zählen dazu "unsicherer Wiederverkaufswert / geringer Restwert" und für 16 % "keine Lademöglichkeit zuhause". Als weitere Gründe wurden genannt: "zu wenig Schnelllademöglichkeiten" (13 %), "keine Lademöglichkeit am Arbeitsplatz" sowie "Vorbehalte der dienstwagenberechtigten Fahrerinnen und Fahrer gegenüber der Batterietechnologie" (jeweils 9 %). Zu vernachlässigen ist der Punkt "hohe Reparaturkosten und Ersatzteilengpässe" (3 %).Auf die Frage nach einer verkaufsfördernden Wirkung der aktuellen Dienstwagenbesteuerung für das Geschäft mit Gewerbe- und Flottenkunden sind die Befragten gespaltener Meinung: 57 % bejahen diese Aussage, 43 % hingegen verneinen sie.CO2-Preis soll für Förderung alternativer Antriebsarten eingesetzt werdenMit 70 % Zustimmung spricht sich die Mehrheit der Befragten dafür aus, dass der CO2-Preis als Fördermittel zum Hochlauf der E-Fuels bzw. von anderen synthetischen Kraftstoffen (38 %) und zum Hochlauf der E-Mobilität (32 %) eingesetzt werden soll. Auf wenig Gegenliebe treffen die Antwortvorschläge "Senkung der Sozialabgaben" (19 %) sowie "Sanierung des Staatshaushaltes" und "Klimageld für alle Bürger" (jeweils 6 %).ZDK-Präsident Arne Joswig kommentiert die Befragung wie folgt: "Die deutlich rückläufige Bestellsituation bei BEV und PHEV im ersten Halbjahr macht deutlich, wie schwierig die Lage in den Autohäusern ist. Und auch die Erwartungen für das Gesamtjahr geben wenig Hoffnung, dass sich daran etwas ändert. Die hohen Preise und Leasingraten werden als ein wichtiges Hemmnis für den Hochlauf der E-Mobilität gesehen, verbunden mit zu erwartenden geringen Restwerten und schwierig zu kalkulierenden Wiederverkaufswerten. Wir erwarten daher von den Herstellern, dass sie durch günstige Preise und niedrige Leasingraten jetzt Marktanreize setzen. Wir brauchen weitere signifikante Fortschritte beim Thema Ladeinfrastruktur. Und wir gehen davon aus, dass Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotoren auch nach 2035 noch zugelassen werden können, wenn sie mit klimaneutral erzeugten E-Fuels betrieben werden. Dieses Signal hat die neu gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jüngst ausgesandt. Jetzt ist konsequentes politisches Handeln gefordert. Es darf nicht nur den einen Weg hin zur Klimaneutralität im Straßenverkehr geben."Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7865/5832422