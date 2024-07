So startet der DAX in die neue Woche, nachdem der deutsche Leitindex in den vergangenen 14 Tagen deutlich unter Druck geraten ist. Kann es hier eine Erholung geben? Oder geht der Abverkauf weiter? Außerdem im Fokus der Anleger: Thyssenkrupp Nucera wegen ihren neuesten Berichten zur operativen Entwicklung und der DAX-Konzern Merck. Am deutschen Aktienmarkt ist der Start in die neue Börsenwoche gelungen. Anleger dürften sich für Hinweise auf eine baldige ...

