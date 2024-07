Wecker (ots) -ÖKOWORLD hat sich in erheblichem Maße an der jüngsten Finanzierungsrunde von Inox Wind Ltd beteiligt. Der indische Hersteller von Windturbinen hat über 100 Millionen Euro eingesammelt, indem die Holding-Gesellschaft Inox Wind Energy Limited (IWEL) Unternehmensanteile an ausgewählte Investoren - darunter ÖKOWORLD - zu einem Preis von 150 INR pro Aktie verkaufte. Für insgesamt 112 Milliarden indische Rupien (ca. 12 Millionen Euro) hat ÖKOWORLD gut 10 Prozent der angebotenen Anteile übernommen. Die Erlöse des Aktienverkaufs speiste IWEL wiederum als Eigenkapital in Inox Wind Ltd ein. Den Link zur Pressemitteilung von Inox Wind finden Sie hier (https://inoxwind.com/uploads/IWL_PressRelease_fund_infusion.pdf)."Indien hat was nachhaltige Energiegewinnung an geht, sehr ehrgeizige Ziele. Das Land will bis 2030 den Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung auf mindestens 500 Gigawatt erhöhen. Mit dieser wichtigen Primärfinanzierung trägt ÖKOWORLD dazu bei, die Transformation des indischen Energiesektors zu beschleunigen", erläutert Johannes Lange, Portfolio Manager der ÖKOWORLD.Anfang Juli kündigte Inox Wind an, die eingenommenen finanziellen Mittel zur Tilgung ausstehender Kredite sowie zur Stärkung des Betriebskapitals zu verwenden. Inox Wind Ltd. ist nun netto schuldenfrei und zuversichtlich, dass mit Hilfe des gestärkten Betriebskapitals die Produktionskapazität der Windturbinen von 600 MW auf 800 MW für das Jahr 2024 gesteigert werden kann.Das Portfoliomanagement der ÖKOWORLD LUX S.A. bereiste Indien Ende Februar 2024 und Johannes Lange traf sich mit Devansh Jain, aus der 3. Generation der Gründerfamilie von Inox Wind. Dieses persönliche Treffen war entscheidend für unsere Teilnahme der an der Kapitalerhöhung.Die ÖKOWORLD LUX S.A. beteiligte sich mit den fünf Fonds ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC, ÖKOWORLD KLIMA, ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0, ÖKOWORLD WATER FOR LIFE und ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL maßgeblich an dieser Kapitalerhöhung.Pressekontakt:Jürgen HomeyerTel.: +49 211 210738-10juergen.homeyer@oekoworld.comOriginal-Content von: ÖKOWORLD LUX S.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112625/5832425