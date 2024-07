Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die letzte Woche war geprägt von einer erhöhten Risikoaversion infolge des Ausverkaufs an der US-Technologiebörse, so die Analysten der Helaba.Mit den Aktienindices sei es zum Teil deutlich nach unten gegangen, zum Ende der Woche habe eine Erholung eingesetzt. Die Nervosität sei aber hoch und für eine erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten könnten in dieser Woche die anstehenden Inflationszahlen, wichtige US-Daten und die FOMC-Sitzung sorgen. Die Zinssenkungserwartungen würden nach Einschätzung der Analysten präsent bleiben. ...

