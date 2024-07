Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kernverbraucherpreise in Japans Hauptstadt sind im Juli um 2,2% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, so die Analysten der Nord LB.Wie aus den offiziellen Daten hervorgehe, habe der Anstieg des Kernverbraucherpreisindex (KPI), der die volatilen Kosten für frische Lebensmittel ausschließe, einer mittleren Marktprognose entsprochen und auf einen Anstieg von 2,1% im Juni gefolgt. Ein separater Index, der die Auswirkungen von frischen Lebensmitteln und Treibstoffkosten ausklammere und von der Bank of Japan (BoJ) als umfassenderer Preisentwicklungsindikator genau beobachtet werde, sei im Juli um 1,5% ggü. dem Vorjahr gestiegen, nach einem Anstieg von 1,8% im Juni. Die Tokioter Inflationszahlen würden als Frühindikator für die landesweite Entwicklung gelten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...