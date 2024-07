Sektoranalyse US-Regionalbanken: viele Aktien im Rallye-Modus

Leerstand bei Büro-Immobilien und Inflationsdruck belasten US-Regionalbanken immer noch!

Die US-Regionalbanken waren im Frühjahr von der sogenannten "Bankenkrise 2.0" in den Abgrund gerissen worden. Noch längst sind nicht alle Kreditinstitute über dem Berg, zumal viele der in deren im Besitz befindlichen Gewerbeimmobilien leer stehen. Positiv ist jedoch, dass die US-Konjunktur gut läuft und die Inflation überschaubar bleibt. Charttechnisch können wir für die hier vorgestellten Bankhäuser feststellen, dass sie die Abverkäufe des ersten Quartals 2023 wettgemacht haben. In den vergangenen Monaten hatten die Aktien deutliche Kursanstiege zu verzeichnen und haben sich schon weit von den 50er-EMAs entfernt. Insofern sollten Trader auf Rücksetzer warten, um dann in den nächsten Trade in Long-Richtung einzusteigen.

Truist Financial (TFC) - ISIN US89832Q1094

Truist Financial verzeichnete im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang von 33 Prozent, übertraf jedoch die Analystenschätzungen. Der Nettogewinn sank auf 826 Millionen Dollar. Das bereinigte EPS von 0.91 Dollar lag über den erwarteten 0.85 Dollar. Gründe für den Rückgang sind Verluste aus Wertpapierverkäufen sowie eine Spende an die Truist Foundation. CEO Bill Rogers betonte positive Entwicklungen im Investmentbanking und Handel sowie Kostendisziplin. Die Kreditnachfrage blieb schwach. Das Bankhaus will das laufende Jahr wieder mit einem Gewinn abschließen, nachdem 2023 rote Zahlen zu melden waren. Die Dividende stieg in den vergangenen Jahren kontinuierlich.

Western Alliance Bank (WAL) - ISIN US9576381092

Die Western Alliance Bank konnte in den vergangenen Jahren durchweg schwarze Zahlen abliefern. In den letzten drei Quartalen lag der Gewinn jeweils knapp über den Erwartungen der Analysten, wobei die Marktreaktion bei den letzten beiden Malen jeweils positiv ausfiel. Die aktuellen Einschätzungen für das Institut aus Las Vegas sind überwiegend freundlich.

Northrim BanCorp (NRIM) - ISIN US6667621097

Das Bankhaus aus Anchorage in Alaska lieferte auch in der Finanzkrise 2.0 solide Gewinne ab. Die Dividendenzahlungen pausierte im Jahr 2022, lagen aber für 2023 schon wieder bei 4.19 Prozent. Die Bank profitiert von der wirtschaftlichen Erholung in Alaska im Tourismus sowie im Öl- und Gasgeschäft.

International Bancshares (IBOC) - ISIN US4590441030

Das Institut aus dem texanischen Laredo glänzte in den vergangenen drei Jahren mit satten zweistelligen Gewinnsteigerungen. Die Dividende wächst schon wesentlich länger. Das Bankhaus ist mit Filialen in Texas und Oklahoma vertreten, wo auf Grund der hispanischen Bevölkerung ein starker grenzüberschreitender Handel mit Mexiko besteht. Es hat mehrfach Auszeichnungen als besonders gute Geschäftsbank erhalten.

Third Coast Bancshares (TCBX) - ISIN US88422P1093

Das Institut aus dem texanischen Port Arthur ist seit September 2021 an der Börse. 2023 gab es ein Gewinnplus von 53 Prozent. Eine Dividende wirdd noch nicht gezahlt. Trader sollten die weitere Entwicklung im Auge behalten.

Tagescharts vom 27.07.2024, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2024

