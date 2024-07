Für den DAX ging es am Freitag mit einem Plus von 0,7% und einem Schlusskurs bei 18.418 ins letzte Juli-Wochenende. Rückblick: Versöhnlicher Wochenabschluss für die heimischen Blue Chips - nachdem der deutsche Leitindex bereits am Donnerstag zeitweilig unter die 100-Tage-Linie zurückgefallen war, setzten sich vor dem Wochenende schließlich ...

