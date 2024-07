ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Eni mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal zeige, dass das "Satelliten-Modell" des Ölkonzerns funktioniere, schrieb Analyst Joshua Stone am Freitagabend. Seit Jahresbeginn hinke Eni der Branche hinterher. Doch nun verbessere sich das Chance/Risiko-Profil. Eni habe zum zweiten Mal in Folge die Erwartungen an den operativen Barmittelzufluss übertroffen, komme mit dem Verkauf von Aktivitäten überraschend schnell voran und erhöhe die Schlagzahl bei den Aktienrückkäufen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2024 / 18:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2024 / 18:59 / GMT





ISIN: IT0003132476