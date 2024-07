FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 150 auf 172 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen "fordert die Welt aus Neutraubling heraus", schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Jüngste Zukäufe hätten nicht nur das Angebot vergrößert, sondern den Konzern auch regional breiter aufgestellt./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / 08:35 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006335003