ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hermes mit einem Kursziel von 2510 Euro auf "Buy" belassen. Entgegen einigen Marktsorgen habe sich die traditionell widerstandsfähige Sparte Lederwaren des Luxusgüterkonzerns im ersten Halbjahr nicht von der nachlassenden Wachstumsdynamik in den anderen Bereichen anstecken lassen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz am Freitagabend. Am Grund für die Prämie der Aktie zur Branche - der höheren Kapitalrendite (ROIC) - sollte sich nichts ändern. Hermes zählt weiter zu ihren Favoriten./gl/ag



