Linz (www.anleihencheck.de) - Nach der Veröffentlichung der US-BIP Zahlen für das 2.Quartal vom Mittwoch, konnte der CNY (Chinesischer Renminbi Yuan) gegenüber dem US-Dollar deutlich aufwerten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Intraday seien es zeitweise bis zu 0,75% gewesen. Der CNY habe auch einen Teil dieser Gewinne behalten können. Beim Renminbi sei aber auch fraglich, wie viel von dieser Bewegung durch den Markt gemacht worden sei oder durch Interventionen der Bank of China (PBoC) gelenkt worden sei. Möglicherweise seien von chinesischen (Staats-) Banken US-Dollar verkauft worden, um die Liquidität des CNY im Markt zu verknappen, um die Währung zu stützen. ...

