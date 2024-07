London (www.anleihencheck.de) - Zwar fielen die Inflationsdaten in den letzten beiden Tagen etwas schlechter aus als erwartet und als von der FED und dem Markt idealerweise erhofft, so Greg Wilensky, Head of US Fixed Income bei Janus Henderson Investors.Dennoch hätten die FED und der Markt alles, was sie brauchen würden, um die FED auf Kurs für eine erste Zinssenkung im September zu halten. Und eine weiche Landung dürfte das wahrscheinlichste Ergebnis sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...