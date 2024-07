Meschede (ots) -Die Informationstechnik ist eine aufstrebende Branche, die vielfältige Tätigkeiten bietet und in Zukunft noch weiter an Relevanz gewinnen wird. Als Gründer und Geschäftsführer der Klauke Enterprises GmbH & Co. KG weiß Felix Klauke, dass die IT-Branche neben spannenden Projekten, Raum für Selbstverwirklichung und großer Zukunftssicherheit auch attraktive Arbeitsbedingungen zu bieten hat. Wovon seine Mitarbeitenden profitieren, was Klauke Enterprises von anderen Arbeitgebern in der Branche abhebt und welche Mission er verfolgt, verrät Felix Klauke in diesem Artikel.Das Klischee, dass die IT-Branche von isolierten Eigenbrötlern geprägt ist, die rund um die Uhr vor ihrem Computer sitzen, hält sich hartnäckig. Dabei ist die IT längst zu einer der spannendsten Zukunftsbranchen geworden: Innovative Technik, interessante und abwechslungsreiche Projekte sowie attraktive Verdienstmöglichkeiten und hervorragende Perspektiven wecken zunehmend das Interesse junger Talente. Neben der vielen Vorteile, die die Arbeit für einen IT-Dienstleister bietet, wünschen sie sich einen Arbeitgeber, der am Zahn der Zeit agiert, eine einladende Unternehmenskultur pflegt und Raum für Selbstverwirklichung bietet. Die Klauke Enterprises GmbH & Co. KG bietet all das und widerlegt jedes Klischee gegenüber der IT-Welt bereits auf den ersten Blick: Ihre dynamischen und interaktiven Teams arbeiten in offenen und lichtdurchfluteten Büros und pflegen eine Kultur, bei der Kommunikation und Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen. "Für viele ist die Arbeit bei uns mehr als nur ein Job - vielmehr bedeutet sie die Verwirklichung ihrer Leidenschaft", verrät Geschäftsführer Felix Klauke."Darüber hinaus sorgt die Möglichkeit, das eigene Hobby zum Beruf zu machen, für eine hohe Motivation und Freude an der täglichen Arbeit", fährt der Unternehmer fort. Mit großer Expertise unterstützt Felix Klauke kleine und mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Bildung und Software-as-a-Service (SaaS) dabei, ihre IT-Systeme zu optimieren und ihre Prozesse zu automatisieren. Dafür hat Felix Klauke mit Fokus auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und das persönliche Wachstum seiner Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld geschaffen, in dem jeder nach seinen individuellen Bedürfnissen arbeiten und sein volles Potenzial entfalten kann. Aktuell hat das stark wachsende IT-Unternehmen wieder Stellen in den Bereichen Backoffice, Marketing und IT zu besetzen. Auch für einen Auszubildenden bietet sich die Chance, als Fachinformatiker für Systemintegration Teil des dynamischen Teams zu werden.Klauke Enterprises bietet Raum für persönliches und berufliches WachstumDie Tätigkeit bei der Klauke Enterprises GmbH & Co. KG eröffnet den Mitarbeitenden tiefe Einblicke in die Funktionsweise der modernen digitalen Welt: Durch die Arbeit an facettenreichen Projekten und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kunden und Branchen erhalten sie die Möglichkeit, ein tiefes Verständnis für die technologischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge zu entwickeln. "Zudem lernen unsere Mitarbeiter spannende und vielfältige Unternehmen kennen und können ihre Erfahrung und ihr Wissen durch die Einblicke in unterschiedliche Branchen stetig erweitern", verrät Felix Klauke. Das macht jeden Arbeitstag bei der Klauke Enterprises GmbH & Co. KG zu einer neuen Lernerfahrung, die zur Erweiterung des eigenen Horizonts beiträgt.Darüber hinaus agieren die Mitarbeiter des IT-Dienstleisters nicht nur als Problemlöser, sondern tragen auch zur Schaffung innovativer und nachhaltiger Lösungen bei, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. "Unser Team ist aktiv daran beteiligt, Lösungen für die Herausforderungen der digitalen Welt zu entwickeln", erklärt Felix Klauke. Bei allem Tun ist das Streben nach Exzellenz ein zentrales Prinzip in seinem Unternehmen. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf der kontinuierlichen Optimierung der eigenen Fähigkeiten, sondern auch auf der Unterstützung der Kunden bei der Verbesserung ihrer Prozesse. "Diese Haltung erfordert ein dynamisches und innovatives Arbeitsumfeld, in dem persönliches Wachstum und beruflicher Erfolg Hand in Hand gehen - und genau das bieten wir", so Felix Klauke.Digitale Dominanz als Unternehmen und ArbeitgeberEin weiterer wesentlicher Vorteil für die Mitarbeitenden der Klauke Enterprises GmbH & Co. KG ist die Möglichkeit zur hybriden Arbeit: Ob Büro oder Homeoffice - die flexible Arbeitsweise erlaubt es den Mitarbeitenden, frei zu wählen, in welcher Arbeitsumgebung sie sich am wohlsten fühlen. Das fördert nicht nur die Work-Life-Balance, sondern trägt auch zu einer gesteigerten Produktivität und Zufriedenheit bei. Zudem profitiert das Team um Felix Klauke von einer modernen Arbeitsplatzausstattung und zahlreichen Benefits aus den Bereichen Gesundheit und Sicherheit. So können sich alle Beschäftigten des IT-Unternehmens auf ein angenehmes und sicheres Arbeitsumfeld verlassen, das zur Förderung ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit beiträgt.Das Ziel der Klauke Enterprises GmbH & Co. KG ist es, sowohl als Dienstleister als auch als Arbeitgeber eine führende Position in der digitalen Welt einzunehmen. "Durch kontinuierliche Innovation und den Einsatz modernster Technologien streben wir als Unternehmen eine unfaire digitale Dominanz an, die es uns ermöglicht, die Mitbewerber hinter uns zu lassen und die Branche maßgeblich zu beeinflussen", verrät Felix Klauke über seine Mission.Sie wünschen sich eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in der IT-Branche bei einem Arbeitgeber, der Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen, Raum für persönliches Wachstum und viele Benefits bietet? Dann melden Sie sich jetzt bei Felix Klauke von der Klauke Enterprises GmbH & Co. KG (https://klauke-enterprises.com/) oder bewerben Sie sich direkt über die Karriereseite (https://klauke-enterprises.com/karriere) des Unternehmens!Pressekontakt:Klauke Enterprises GmbH & Co. KGFelix KlaukeE-Mail: info@klauke-enterprises.comWebseite: https://klauke-enterprises.com/Original-Content von: Klauke Enterprises GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174062/5832534