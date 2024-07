Nach einer sehr schwachen Woche haben US-Technologiewerte am Freitag einen erneuten Erholungsversuch gestartet. Die wichtigsten Tech-Indizes legten in New York zum Wochenschluss etwas zu. Angesichts einer durchwachsenen Quartalsberichtssaison von Tech-Unternehmen beläuft sich das Wochenminus im Nasdaq100 auf rund drei Prozent. Auch die Apple-Aktie hat in diesem Umfeld an Boden verloren. Das ist jetzt vor den Zahlen wichtig.

