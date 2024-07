Am kommenden Mittwoch tagt die die US-Notenbank Fed. Sie wird den Leitzins wohl zum achten Mal in Folge konstant halten. Weil sich die US-Inflationsdaten zuletzt deutlich verbessert haben, könnten die Währunghüter aber konkrete Signale geben, dass auf der Sitzung im September die erste Zinssenkung kommt. Seit Juli 2023 liegt der US-Leitzins in der Spanne zwischen 5,25 und 5,5 Prozent. Die US-Notenbank Fed hatte ihn in mehreren Schritten auf dieses Niveau angehoben, um die hohe Inflation einzudämmen. ...

