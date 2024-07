Der Goldpreis startete diese Woche bei 2395 US-Dollar, leicht über dem letzten Wochenschluss von 2388 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,29 % entspricht. Trotz einer negativen Veränderung von -0,69 % in den letzten fünf Handelstagen, bleibt Gold eine robuste Anlageoption. Diese Analyse beleuchtet die aktuellen Entwicklungen und projiziert, was Investoren in den kommenden Tagen erwarten könnten.In Zeiten geopolitischer Unsicherheiten suchen Investoren oft nach sicheren Anlagehäfen, zu denen traditionell auch Gold (TVC:GOLD) gehört. Der jüngste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...