Der Ethereum-Kurs konnte sich über das Wochenende leicht erholen und startet stark in die neue Woche. Das dürfte zum einen natürlich an den bullishen Aussagen von Donald Trump auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville liegen (DER AKTIONÄR berichtete), zum anderen aber überraschenderweise auch an Grayscale.Am Freitag setzte sich der Trend der vergangenen Tage fort, wobei der ETHE von Grayscale der einzige Ether-ETF mit Abflüssen in Höhe von 356,3 Millionen Dollar war. Die anderen ETF-Zuflüsse von BlackRock ...

