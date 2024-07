Ludwigshafen (ots) -Jede achte Frau in Deutschland erkrankt an Brustkrebs. Mittlerweile sehr gut behandelbar, stellt er dennoch eine enorme Herausforderung für die Erkrankten dar: Langwierige, anstrengende Therapien bringen psychische und physische Belastungen für Betroffene und das gesamte Umfeld mit sich. "Seideinfreund" schenkt Betroffenen neuen Lebensmut. Deshalb unterstützt die BKK Pfalz dieses mutmachende Projekt."Seideinfreund" rückt Betroffene wortwörtlich ins schönste Licht. Es gibt ihrer Geschichte mit einem individuellen Portrait an einem Kraftort Raum und zeigt: "Du bist mehr als Deine Krankheit. Du bist mehr als Deine Narben. Du bist weiterhin eine bewundernswerte und schöne, starke Frau!"Im Sommer 2024 können die Portraits erstmals auch im öffentlichen Raum betrachtet werden: Parallel zur Sommerbühne der Alten Feuerwache in Mannheim werden vom 1. bis zum 19. August zwölf Portraits im Rahmen einer kleinen Ausstellung der breiten Öffentlichkeit gezeigt. "Dies ist nur dank Partnern wie der BKK Pfalz möglich. Sowohl der BKK Pfalz als auch uns ist das Thema Krebsvorsorge ein sehr wichtiges Anliegen. Daher passt diese Kooperation besonders gut", betont die Journalistin Nicoletta Prevete, eine der Initiatorinnen von "Seideinfreund"."Wir möchten mit dieser Aktion insbesondere auch junge Frauen dazu ermutigen, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Denn Vorsorge kann Leben retten. Deshalb unterstützen wir dieses mutige, einzigartige Projekt", so Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation der BKK Pfalz.Seideinfreund schenkt Betroffenen neuen Lebensmut. Getragen wird es von Annette Mück/People Fotografin; Nicoletta Prevete/Journalistin; Regine Maier/Designerin; Kerstin Schmeing/Visagistin.Ausstellungseröffnung: Donnerstag, 1. August 2024, 19 Uhr vor der Alten Feuerwache in Mannheim (Alter Messplatz).Weitere Infos: www.seideinfreund.blog.Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 400 Mitarbeiter betreuen circa 160.000 Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung.Pressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation undPressesprecherin,mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103470/5832659