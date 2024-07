Die deutschen Aktienbörsen haben sich in der vergangenen Woche uneinheitlich gezeigt, in Teilen sich aber etwas von den deutlichen Verlusten der Vorwoche erholt. Die Nervosität unter den Anlegern hielt allerdings an. Für Auftrieb sorgte der Rückzug von US-Präsident Joe Biden von einer erneuten Kandidatur, wodurch etliche Beobachter den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...