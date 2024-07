Die mVISE AG will eine neue Wandelanleihe ausgeben. Diese werde "im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts prospektfrei platziert", kündigt das Düsseldorfer Unternehmen am Montag an. Die Mehrheitsaktionärin catinedo GmbH und Ralf Thomas, catinedo-Alleingesellschafter und zugleich mVISE-Vorstandsvorsitzender, haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...