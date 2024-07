Bonn (ots) -Popcorn aus den USA ist in Deutschland schon lange ein beliebter Snack. Häufig wird es vor dem Fernseher oder im Kino verzehrt, wodurch sich der Mythos eingeschlichen hat, dass Popcorn Junkfood sei. Und das ist nur eine der vielen falschen Behauptungen über das gelbe Korn, die die Runde machen. Damit wird jetzt endlich aufgeräumt.Manch einer ahnt es schon, aber Popcorn bietet mehr Vorteile als ihm zugeschrieben werden. Entgegen der Meinung vieler, ist es nämlich fett- und kalorienarm. Puffmais hat pro Handvoll nur 30 Kalorien. Auch der Junkfood-Mythos bleibt ein solcher, denn es ist ein Vollkorngetreide und damit eine gute Wahl für Kohlenhydrate und Ballaststoffe. Zusätzlich dazu enthält Popcorn aus den USA keine Zusatzstoffe, keine Konservierungsmittel und es ist zuckerfrei. Es ist der perfekte Snack für alle, denn das gelbe Korn ist frei von Weizen-, Roggen- und Gerstengluten und damit glutenfrei und für Menschen mit Zöliakie, Glutensensitivität und Weizenallergie geeignet. Popcorn aus den USA ist ein reines Naturprodukt, das 100% gentechnikfrei ist.Als ob all diese Vorteile nicht ausreichen, ist Popcorn durch seinen milden Geschmack auch vielseitig einsetzbar. Warum zwischen salzig und süß entscheiden, wenn man alles haben kann? Wenn Sie jetzt Appetit auf den leckeren Snack entwickelt haben, können Sie viele weitere Ideen für die Zubereitung des amerikanischen Korns entdecken und sich von einer großartigen Rezeptauswahl inspirieren lassen: www.popcorn.org.Pressekontakt:Pressestelle Popcorn Board Deutschlandc/o mk² gmbhOxfordstr. 2453111 Bonninfo@mk-2.comOriginal-Content von: The Popcorn Board, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160271/5832743