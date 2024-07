AMD hat überraschend den Release seiner neuen Ryzen-Prozessoren verschoben. Das Unternehmen gibt Qualitätsmängel als Grund an. Damit könnte ein recht peinlicher Fehler auf dem Chip gemeint sein. Eigentlich sollte die neue Ryzen-9000-Serie von AMD am 31. Juli 2024 erscheinen. Laut ersten Leaks im Netz gab es auch schon Testversionen der Chips, die an Tester:innen geschickt wurden. Jetzt hat AMD eine Verschiebung angekündigt: Ryzen 5 9600X und Ryzen ...

