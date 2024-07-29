DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CARRIER GLOB 20/40 US14448CAR51 29.07.2024 HZE/EOT
CARRIER GLOB 20/50 US14448CAS35 29.07.2024 HZE/EOT
CARRIER GLOB 23/54 REGS USU1453PAQ47 29.07.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CARRIER GLOB 20/40 US14448CAR51 29.07.2024 HZE/EOT
CARRIER GLOB 20/50 US14448CAS35 29.07.2024 HZE/EOT
CARRIER GLOB 23/54 REGS USU1453PAQ47 29.07.2024 HZE/EOT