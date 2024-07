Die meistgehandelten Produkte: Unsicherheit im Tech-Sektor

Anleger bereiten sich auf eine turbulente Woche mit wichtigen Firmenbilanzen und geldpolitischen Ereignissen vor. Der Dax® verharrt weiterhin in seiner Seitwärtsbewegung zwischen 18.000 und 18.600 Punkten, die bereits seit Anfang Juni besteht. Besondere Aufmerksamkeit gilt in dieser Woche den Quartalszahlen von großen Technologiekonzernen wie Microsoft, Meta, Amazon und Apple.

Die heutigen meistgehandelten Produkte spiegelten die aktuellen Markttrends wider, wobei besonders Rheinmetall, Nvidia und Tesla Call-Optionen sowie NASDAQ® Put-Optionen im Fokus standen.

Besonders gefragt waren Rheinmetall Calls, da das Unternehmen von gestiegenen Rüstungsausgaben und neuen Aufträgen für Verteidigungssysteme weiter profitiert. Nvidia Call-Optionen waren ebenfalls stark nachgefragt, da die steigende Nachfrage nach GPUs für KI-Anwendungen Anleger anzieht und die Verluste der letzen Woche für die Anleger eine gute Einstiegsmöglichkeit darstellen könnte. Tesla Calls zogen Aufmerksamkeit auf sich, trotz negativer Nachrichten über neue Fahrzeugverkäufe und die Verschiebung des Robo-Taxi Releasedatums. Auf der anderen Seite verzeichneten NASDAQ® Put-Optionen ein reges Interesse, da Unsicherheiten im Tech-Sektor die Anleger möglicherweise zu Absicherungen bewegten. Insgesamt spiegeln die heutigen meistgehandelten Produkte die aktuellen Markttrends und geopolitischen Entwicklungen wider.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Rheinmetall Call HD20GV 18,04 495,25 EUR 315,429385 EUR 2,82 Open End DAX® Put HC6KU5 6,55 18440,50 Punkte 19089,5626 Punkte 29,73 Open End DAX® Put HD7CWQ 1,75 18440,50 Punkte 18595,9659 Punkte 112,87 Open End DAX® Call HD60QF 3,09 18457,50 Punkte 18169,8989 Punkte 61,20 Open End DAX® Put HD7CWN 1,56 18440,50 Punkte 18575,9648 Punkte 125,96 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.07.2024; 10:21 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ® Put HD6LK1 12,86 19023,65 Punkte 20000,00 Punkte 13,71 18.03.2025 Nvidia Call HD5R6B 8,58 113,65 USD 135,00 USD 10,54 18.12.2024 Tesla Call HC69RF 1,93 221,55 USD 250,00 USD 10,66 18.12.2024 DAX® Put HD19JS 2,90 18425,50 Punkte 18300,00 Punkte 64,12 17.09.2024 Rheinmetall Call HD4PW9 4,83 495,15 EUR 525,00 EUR 10,88 19.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.07.2024; 11:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Sho HC01KZ 0,54 18442,00 22103,1163 Punkte -5 Open End Nvidia Long HD6C0Z 1,54 113,75 96,992842 USD 7 Open End NASDAQ® Short HD2QZ4 5,28 19023,65 22199,0699 Punkte -6 Open End DAX® Long HC01NB 1,77 18455,50 17506,4363 Punkte 20 Open End DAX® Long HC2RHW 2,27 18456,50 17506,4369 Punkte 20 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.07.2024; 11:35 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!