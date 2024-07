Die Kontron AG, ehemals S&T, verzeichnete jüngst eine positive Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs stieg um 0,9 Prozent auf 19,69 EUR, wobei das Tageshoch bei 19,72 EUR lag. Trotz des aktuellen Aufschwungs bleibt das 52-Wochen-Hoch von 23,32 EUR, erreicht am 19. Januar, noch in einiger Entfernung. Analysten sehen jedoch weiteres Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 EUR.

Aktienrückkaufprogramm in vollem Gange

Parallel zur Kursentwicklung setzt Kontron sein Aktienrückkaufprogramm fort. In der letzten Juliwoche wurden insgesamt 54.746 eigene Aktien zurückgekauft, was die Gesamtzahl der im Rahmen des Programms erworbenen Aktien auf 264.752 erhöht. Der Rückkauf erfolgte über verschiedene Handelsplätze, wobei der Großteil der Transaktionen über den XETRA-Handel abgewickelt wurde. Diese Maßnahme [...]

