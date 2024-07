Globale Basis für Schulungsunternehmen der Energiebranche bleibt in Boston

IHRDC, ein weltweit führender Anbieter von Schulungen für die Energiewirtschaft, freut sich, den Umzug seiner Hauptniederlassung an einen neuen Standort in der langjährigen Heimat des Unternehmens im Viertel Back Bay in Boston, Massachusetts, bekannt zu geben. Der Umzug von der Boylston Street in das nur eine halbe Meile entfernte Park Plaza spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, den Kunden von IHRDC im Bereich Lernen und Entwicklung besser zu dienen und das wachsende Team zu unterstützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240728077594/de/

New Headquarters for IHRDC: The global energy industry training leader is moving to the historic Saunders Building in Boston's Back Bay neighborhood. (Photo: Business Wire)

Die neue Adresse gilt ab 1. August 2024:

20 Park Plaza, Suite 900, Boston, MA 02116 USA

Das neue Büro befindet sich im historischen Saunders Building und bietet eine frische, moderne Büroumgebung mit historischem Charme. Zu den Highlights gehören ein Schulungszentrum vor Ort, Übernachtungsmöglichkeiten im benachbarten Hilton Park Plaza Hotel und die Nähe zum wunderschönen Boston Public Garden.

"Dieser Umzug ist ein strategischer Schritt, um unseren Betrieb zu erweitern und unsere Einrichtungen zu verbessern, damit wir unsere ständige Aufgabe, die Weiterentwicklung von Menschen, erfüllen können", sagte Brad Donohue, Präsident und CEO von IHRDC. "Der neue Hauptsitz bietet den flexiblen Raum und die verbesserte Büroaufteilung, die wir brauchen, um unsere Mitarbeiter besser unterzubringen und die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Geschäftspartner zu erfüllen."

IHRDC ist bestrebt, einen reibungslosen Übergang mit minimalen Unterbrechungen seiner Dienstleistungen zu gewährleisten. Der Betrieb wird wie gewohnt weiterlaufen, es sind keine Ausfallzeiten während des Umzugs zu erwarten.

Wichtige Informationen:

Neue Adresse: 20 Park Plaza, Suite 900, Boston, MA 02116 USA

Telefonnummer: +1-617-536-0202 (bleibt unverändert)

E-Mail: corporate@ihrdc.com (bleibt unverändert)

Kunden, Dienstleister und Freunde werden gebeten, ihre Daten mit der neuen Adresse zu aktualisieren. Zu Ihrer Erleichterung finden Sie hier eine Karte des neuen Standorts, einschließlich Parkmöglichkeiten und öffentlichen Verkehrsmitteln: https://www.google.com/maps/place/20+Park+Plaza,+Boston,+MA+02116/

"Wir bedanken uns bei unseren Kunden, Partnern, Freunden und Familien für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Verständnis für diesen spannenden Übergang", so CEO Donohue. "Wir freuen uns darauf, Sie alle künftige Teilnehmer, Ehemalige und bestehende Kunden in unserem neuen Hauptsitz willkommen zu heißen und weiterhin Kompetenz für die Energiebranche zu entwickeln."

Über IHRDC:

Die International Human Resources Development Corporation www.ihrdc.com ist seit 55 Jahren weltweit führend im Bereich Schulung und Kompetenzentwicklung für die Öl- und Gasindustrie und bietet die besten Schulungsprogramme, e-Learning- und Wissenslösungen sowie Kompetenzmanagementprodukte und -dienstleistungen an, die der Branche heute zur Verfügung stehen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, USA, mit Niederlassungen in London, Amsterdam, Abu Dhabi, Kuala Lumpur und Lagos.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240728077594/de/

Contacts:

TonyCook@cookmedia.com