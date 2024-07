Wacken/Hamburg (ots) -Beim diesjährigen Wacken-Festival vom 31. Juli - 3. August wollen Mediziner aus Hamburg die Herzen von Metal-Fans höherschlagen lassen und bieten ein außergewöhnliches Belastungs-EKG an: Das "Heart Metal CardioRacing". Nach 10 Runden Zeitfahren auf der CardioRacing Carrera Bahn rast auch der Puls. Der folgende CardioCheck prüft, wie sich die Belastung auf den Herzrhythmus der Metal-Fans auswirkt. Gleichzeitig will das CardioRacing-Team für eine einfache und unkomplizierte Herzvorsorge werben.Ins Leben gerufen wurde das "Heart Metal CardioRacing" von dem Hamburger Medizin-Unternehmen dpv-analytics GmbH mit Unterstützung der gemeinnützigen Stiftung Wacken Foundation, die dem Projekt einen Platz in ihrem Wacken Foundation Camp bietet. Das auf digitale Gesundheitsvorsorge spezialisierte Unternehmen hat die revolutionäre Herzvorsorge "myritmo" entwickelt: Es brachte das passbildkleine, kabellose Mini-EKG "ritmo" auf den Markt, das bequeme Langzeit-Aufzeichnungen von bis zu 12 Tagen ermöglicht und bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.Im letzten Jahr folgte der logische zweite Schritt: "CardioCheck by myritmo", d.h. die Analyse von Kurzzeit-EKGs. Privatpersonen können ein EKG, das sie mit einer beliebigen Smartwatch erstellt haben, innerhalb kürzester Zeit fachärztlich bewerten lassen.Dieser CardioCheck spielt beim Heart Metal CardioRacing in Wacken die zentrale Rolle: "Teilnehmen kann jede Konzertbesucherin und jeder Konzertbesucher. Am myritmo Stand findet das CardioRacing statt und im Anschluss wird sofort das Herz mit unserem CardioCheck gecheckt. Unsere Ärzte werden die Aufzeichnungen innerhalb eines Tages auswerten und daraus einen individuellen ärztlich validierten Report erstellen", verspricht dpv-Chef Dr. Philip Nölling.Dabei möchten die Kardiologen mit einem Augenzwinkern abklären, wie gut das Herz der CardioRacer unter Belastung arbeitet und spielerisch die Aufmerksamkeit auf Herzgesundheit lenken. Wissenschaftliche Ansprüche stehen bei der Aktion nicht im Vordergrund. "Uns ist es wichtig, dass die Leute erkennen: Herzvorsorge ist äußerst wichtig. Sie kann einfach, schnell und unkompliziert sein - und im Falle Wacken auch noch Spaß machen." So Dr. Nölling. Insofern ist ihm das CardioRacing durchaus sehr ernst: "Das ist unser erklärtes Ziel: Wir wollen Herzerkrankungen frühzeitig verhindern und bekämpfen - denn sie sind die Volkskrankheit Nr. 1."Damit das große Wettrennen gelingt, ist ein myritmo-Team mit bis zu vier Personen gleichzeitig vor Ort und hilft Interessierten bei der Teilnahme am CardioRacing. Dr. Nölling: "Wir bitten die Teilnehmer, 10 Runden auf der Carrera-Bahn zu fahren und messen dabei die RacingTime. Unter dem Eindruck des Wettkampfes, mit erhöhtem Herzschlag, wird gleich anschließend mittels SmartWatch ein Kurzzeit-EKG aufgezeichnet und der CardioCheck durchgeführt. Einen individuellen Bericht zur Herzgesundheit erhält jeder Teilnehmende per Email.Nach dem Festival wissen wir, ob der CardioRacer mit der schnellsten Runde auch herzgesund ist", sagt Dr. Philip Nölling. Als Preis winkt dem Gewinner ein eigens designtes Wacken CardioRacing T-Shirt oder eine ScanWatch2 von Withings.Für weitere Informationen zum Cardio-Check, besuchen Sie bitte myritmo.de/wacken.Pressekontakt:Dr. Philip Nölling, Telefon: +49 160 7115959dpv-analytics GmbH, Schloßstrasse 12, 22041 Hamburg, p.noelling@dpv-analytics.comOriginal-Content von: dpv-analytics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160031/5832810