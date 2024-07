Erste OTF-Lizenz von niederländischen Regulierungsbehörden erteilt, die den Handel mit Krypto-Futures in der EU an Land bringt

Erster MiFID II-Handelsplatz für Perpetual Futures in der EU

Erste Börse, die Produkterstellung, Handel, Verwahrung und Echtzeitabwicklung für Krypto-Derivate an einem regulierten Handelsplatz anbietet, ohne dass ein externes Clearing erforderlich ist

Erste regulierte Derivatebörse in Europa, die für Privatkunden zugänglich ist

One Trading, eine führende europäische Krypto-Asset-Börse, hat von der niederländischen Finanzmarktaufsicht eine OTF-Lizenz (Organised Trading Facility) erhalten. Diese Lizenz etabliert One Trading als MiFID-II-Handelsplatz und markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem mehrjährigen Weg des Unternehmens mit der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) und der niederländischen Zentralbank (DNB), den Handel mit Derivaten zu revolutionieren und Krypto-Futures in der EU an Land zu bringen.

Verwandlung des Derivatehandels in Europa

Mit der neuen Lizenz wird One Trading der einzige Handelsplatz für Perpetual Futures in der EU und die erste Plattform für Perpetuals mit Barausgleich in Europa, einschließlich Großbritannien. Mit dieser Zulassung wird One Trading zur ersten regulierten Derivatebörse in Europa, die für Privatkunden zugänglich ist.

Darüber hinaus verlagert One Trading Krypto-Derivate als "an einem Handelsplatz gehandelte" Instrumente, was den regulatorischen Rahmen und die Sicherheit für europäische Kunden weiter verbessert. Die Produkte, die One Trading auf den Markt bringt, sind die moderne Alternative zu den Produkten, die von traditionellen Terminbörsen wie der CME oder Eurex angeboten werden, aber einfacher, präziser und weitaus kapitaleffizienter als traditionell geclearte Derivate wie Terminfutures.

Innovative und firmeneigene Technologie

Die technische Umsetzung von Perpetual Futures zeichnet One Trading als ersten Handelsplatz der Welt aus, der die Abwicklung aller Derivatpositionen in Echtzeit (<1 Minute Ticklevel) rund um die Uhr auf allen Märkten anbietet. Diese bahnbrechende Fähigkeit ergänzt die firmeneigene Technologie, die bereits entwickelt wurde, um den schnellsten und skalierbarsten Spot-Handelsplatz der Welt zu bieten. Die Technologie von One Trading integriert nahtlos die Verwahrung und Abrechnung über DLT und ist damit der erste Handelsplatz in der EU, der die Verwendung von Krypto-Assets als Sicherheiten für den Handel mit regulierten Finanzinstrumenten erlaubt.

Umfassendes und integriertes Clearing und Abwicklung

Als einzige regulierte Börse, die die Erstellung von Derivatprodukten und den Handel ohne externes Clearing integriert, bietet One Trading ein unübertroffenes Dienstleistungspaket, das professionellen und privaten Kunden direkt zur Verfügung steht. Mit einer DLT-Infrastruktur, die Sicherheiten t+0 und rund um die Uhr mobilisiert, stellt One Trading die bestehende Finanzmarktinfrastruktur in Frage und ist das erste Unternehmen, das kostspielige Nachhandelsprozesse zugunsten einer klaren, sicheren und robusten Struktur eliminiert, die darauf ausgerichtet ist, allen Kunden zu helfen, die gewünschten Engagements zu erhalten und nichts weiter. Dieser integrierte Ansatz wird in einem stark regulierten Umfeld durch den Einsatz führender Technologie zum Leben erweckt, was ihn zu einem einzigartigen und schwer nachzuahmenden Modell innerhalb von MiFID II macht.

Joshua Barraclough, Gründer und CEO von One Trading, kommentierte: "Wir sind begeistert, diesen Meilenstein erreicht zu haben, der den Höhepunkt jahrelanger harter Arbeit und Innovation darstellt. Die langfristige Vision des Unternehmens ist es, allen Kunden die Möglichkeit zu geben, mit jedem beliebigen Vermögenswert long oder short zu gehen, jeden beliebigen Vermögenswert als Sicherheit zu verwenden, alles sofort abzurechnen und Verträge auf Dauer zu rollen. Unser Team hat sich der Entwicklung einer Plattform verschrieben, die nicht nur die höchsten regulatorischen Standards erfüllt, sondern diese sogar übertrifft. Mit dieser Lizenz sind wir gut positioniert, um neue regulierte Produkte einzuführen und institutionelle Lösungen für alle Kundentypen anzubieten, beginnend mit BTC- und ETH-Produkten, für die es derzeit keinen regulierten Onshore-Marktplatz in der EU gibt. Dies ist erst der Anfang unserer Reise, um die Landschaft des Handels mit digitalen Vermögenswerten und traditionellen Wertpapieren neu zu definieren

Eine bedeutende Errungenschaft bei den regulatorischen Genehmigungen

Der Erhalt der ersten neuen Lizenz für eine organisierte Handelseinrichtung, die in den letzten drei Jahren in der EU erteilt wurde, unterstreicht die strengen Standards, die One Trading erreicht hat. Dies spiegelt den innovativen Ansatz und die bewährte Führungsrolle des Unternehmens wider sowie sein Engagement, den Handel mit regulierten Finanzinstrumenten im digitalen Zeitalter neu zu gestalten.

Syndikusanwalt Mario Hoessl-Neumann fügte hinzu: "Es war eine großartige Erfahrung, während des gesamten Prozesses sehr eng mit den niederländischen Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, und wir schätzen ihre Vision und Weitsicht, eine neue Marktstruktur für den regulierten Derivatehandel in der EU einzuführen. Mit der Einführung einer neuartigen Form von Finanzinstrumenten mit speziell entwickelter Technologie und der nahtlosen Integration von DLT-basierten Vermögenswerten in die One Trading-Plattform bieten wir europäischen Kunden nicht nur die erste Onshore-Alternative zu unregulierten Börsen. Vielmehr ergänzen wir die traditionellen Strukturen für den Handel mit regulierten Derivaten wie z. B. Futures und ersetzen sie in einigen wichtigen Punkten. Für uns war es schon immer ein zentraler Wert, die gleichen Möglichkeiten für professionelle und private Kunden aufrechtzuerhalten, und es ist großartig zu sehen, dass wir nun die ersten in Europa sind, die einen Handelsplatz ins Leben rufen, der wirklich für alle funktioniert.

One Trading wurde bei seinem Lizenzantrag von A&O Shearman (Alexander Behrens) und Freshfields Bruckhaus Deringer (Daphne van der Houwen und Stephan Pachinger) beraten.

Über One Trading

One Trading ist eine europäische Börse für digitale Vermögenswerte mit Hauptsitz in den Niederlanden. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine sichere, schnelle und skalierbare Plattform für den Handel mit Krypto-Assets und Derivaten anzubieten. Mit dem Fokus auf Innovation und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften will One Trading neue Standards in der Branche setzen und seinen Kunden einen unvergleichlichen Service bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website, X oder LinkedIn.

