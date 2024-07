Morgen wird es für die Anteilseigner des Baustoffriesen Heidelberg Materials spannend. Denn dann legt der DAX-Konzern seine Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Jahres vor. Im Auftaktquartal machte dem Konzern eine geringere Nachfrage zu schaffen. Die Absatzmengen gingen in allen Geschäftsbereichen zurück.Neben der weltweiten Konjunkturschwäche wirkten sich auch die geringere Anzahl an Arbeitstagen und schlechte Wetterbedingungen in Nordamerika negativ aus. Dies konnten die Heidelberger nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...