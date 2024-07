Juggernaut Exploration trifft mit erster Bohrung auf 84,50 m Goldmineralisierung

Anzeige / Werbung Juggernaut meldet bereits hervorragende visuelle Ergebnisse! Juggernaut Exploration (JUGR. V; OTCQB: JUGRF; FSE: 4JE) hat gleich beim ersten Bohrloch der Saison (Bohrloch MD-24-47) auf dem VHMS-Ziel Kokomo auf seinem Projekt Midas in geringer Tiefe 84,50 Meter die erwartete sulfidische Zielmineralisierung durchteuft! Dieser neue Bohrabschnitt enthält dieselbe Mineralisierung und Textur, die an der Oberfläche bei der Kokomo-Lagerstätte beobachtet wurde, wo eine Splitterprobe 9,343 g/t Au, 117 g/t Ag, 1,58 % Cu und 1,77 % Zn ergab. Bei der visuellen Analyse des Bohrkerns wurde 2 Meter halbmassives Sulfid (5-7 % Pyrit, 2 % Chalkopyrit und 1 % Sphalerit) innerhalb eines breiteren Abschnitts von 84 Metern festgestellt. 50 Meter des Bohrkerns enthielten stark verkieseltem Chlorit-Schiefer mit kontinuierlicher Spurensulfidmineralisierung von 105,90 Meter bis 190,40 Meter. Die Laboranalyse des Bohrkerns steht noch aus.

Abbildung 1: Bohrung MD-24-47 zeigt dieselbe Mineralisierung und Textur, die an der Oberfläche bei der Kokomo-Lagerstätte gefunden wurde. Das Unternehmen plant in der laufenden Saison auf dem Grundstück Midas insgesamt 3.000 Meter Bohrungen mit 15 Bohrlöchern von 6 Bohrplätzen aus. Die Bohrungen zielen auf die Erprobung der starken Eskay-Style Volcanogenic Hosted Massive Sulphide (VHMS)-Anomalie, die beim Kokomo-Vorkommen identifiziert wurde, sowie auf mehrere starke zusätzliche VHMS-Ziele in einem 550 mal 350 Meter großen Gebiet unmittelbar südlich des Kokomo-Vorkommens, das nachweislich das Herz des goldreichen VHMS-Systems enthält und weiterhin offen ist.

Abbildung 2: Die Bohrergebnisse aus dem Jahr 2023 weisen auf einen ausgedehnten gold-, kupfer- und zinkhaltigen Nord-Süd-Mineralisierungstrend hin. Die Gold- und Basismetallkomponente nimmt in Richtung des Kokomo-Vorkommens (rot markiert) deutlich zu, was auf die Nähe zum Kern einer VHMS-Lagerstätte hindeutet. Dan Stuart, President und CEO von Juggernaut Exploration, kommentierte: "Das Bohrprogramm 2024 auf dem Grundstück Midas hat offiziell begonnen und zeigt bereits hervorragende visuelle Ergebnisse. Wir sind der festen Überzeugung, dass das diesjährige Bohrprogramm in der Lage sein wird, das überzeugendste VHMS-Ziel zu erproben, das bisher auf dem Grundstück Midas identifiziert wurde. Nachdem das erste erfolgreiche Bohrloch bei Kokomo abgeschlossen wurde, freuen wir uns darauf, die ersten Untersuchungsergebnisse zu veröffentlichen, sobald sie verfügbar sind." Fazit: Die aktuellen Bohrungen am Ziel Kokomo dienen dazu, das Herz der vermuteten VHMS-Systems auf dem Grundstück Midas zu bestimmen. Als Basis dient die gründliche Analyse der Ergebnisse des Bohrprogramms 2023 und eine Zusammenstellung von Daten aus früheren Bohrkampagnen und Explorationsprogrammen auf dem Grundstück. Der Bohrplan 2024 zielt speziell auf das 550 mal 350 Meter große Gebiet zwischen dem Eskay 1 Pad und dem Kokomo-Vorkommen ab, das nachweislich das Herz des goldreichen VHMS-Systems enthält. Juggernaut kontrolliert das 20.803 Hektar große Grundstück Midas zu 100 %. Midas liegt 24 km südöstlich von Terrace, British Columbia, in unmittelbarer Nähe von Zufahrtsstraßen für den Holzeinschlag, Strom- und Bahnverbindungen sowie wichtiger Infrastruktur. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

